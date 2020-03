Suspesos els terminis de la ITV mentre duri l'estat d'alarma

El Govern espanyol ha suspès els terminis interposats per l'Administració per efectuar la inspecció tècnica de vehicles (ITV) durant el temps que duri l'estat d'alarma decretat pel Govern central des d'aquest diumenge per combatre la propagació del coronavirus pel país.









Així li ho ha fet saber el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme a l'Associació Espanyola d'Entitats Col·laboradores amb l'Administració en la Inspecció Tècnica de Vehicle (AECA-ITV), després d'haver sol·licitat aquesta suspensió per tal d'evitar un major nombre de casos positius.





"D'acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, els terminis que imposi la administració per efectuar inspeccions queden suspesos", aclareix el text remès pel Ministeri a l'associació.





Per tant, durant aquest període d'estat d'alarma, que s'estén inicialment durant 15 dies, l'obligació de passar inspeccions tècniques prescrites en la reglamentació queda suspesa de manera excepcional.