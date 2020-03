Sanitat tira pilotes fora, però hi ha plantes tancades al Federica Montseny i a l'Hospital de Viladecans

"Dos contagiats", "diversos contagiats", "no hi ha brot", "casos de contagi", la informació sobre el que esdevé a Viladecans en el seu centre sociosanitari i el seu hospital és un joc de paraules i nombres que no es donen i amaga una realitat la veritat no trigarà a fer-se evident tot i els intents de joc a la distracció a què juga ERC que està a el front de el Departament de Sanitat de la Generalitat.

















La consellera de Sanitat, Alba Vergès, en la roda de premsa després del Consell Executiu no ha estat gens clara en els seus contestació davant els mitjans, aquest dimarts, i a l'ésser preguntada sobre la situació real de Viladecans, de fet, concretament la seva resposta exacta va ser : "a Viladecans hi ha casos positius, de moment no podem parlar d'un brot i seguim molt els contactes i vigilem molt de prop la possible evolució". Des de la Generalitat no aporten cap xifra però asseveren que el que esdevé a Viladecans no pot "cosiderarse un brot".





Aprofitant la laxitud de la resposta de la consellera de Sanitat repúblicana, la portaveu d'ERC a Viladecans, Bàrbara Lligadas, ha tirat també pilotes fora, perquè Sanitat a la Generalitat la gestiona el partit de què forma part com a regidora i assessora al Parlament - ERC- i en un tweet ha afirmat hàbilment i sense concretar xifres - no fos cas que es enxampés els dits amb elles- i basant-se en un concís "hi ha casos" de Verges que ella mateixa reprodueix en el seu tweet, afirma sense despentinar-"però la situació ara mateix NO és alarmant ".





Però res ha dit de si ha rebut informació o no d'el propi Ajuntament de Viladecans de què forma part com a oposició i a què diu "haver-li requerit un comunicat per combatre la desinformació". Del que li ha dit l'Ajuntament, ella no diu, res de res, tot i que el consistori ha anat informant, "desinformant" o guardant silenci en funció de l'interlocutor a què atenia. Però Bàrbara Lligadas diu que basa la seva informació addicional en "fonts oficials" que no determina, "i familiars d'interns" que li diuen a ERC "que no hi ha morts ni situació alarmant". I després diu Lligadas sense despentinar que el que publiquen els mitjans "desinforma", ja que encara sort que ella informa "sense dades".









ELS VEÏNS DE VILADECANS COMPARTEIXEN LA INFORMACIÓ QUE TENEN





Però les informacions de veïns de Viladecans amb "familiars reals" atesos al Centre Sociosanitari Frederica Montseny i recollides per VILAPRESS en les diferents xarxes socials amb comunitats de fins a 35.000 membres mostren una realitat molt diferent de l'aparent "normalitat i control" que alguns polítics locals "interessadament" volen fer veure que passa, molt d'esquena a la realitat local que pretenen disfressar.





Així trobem comentaris que parlen de la total desatenció el deure informatiu de Centre amb els familiars, per exemple.









Altres afirmen que des de la setmana passada, concretament des del divendres 13 de març, "no es podia visitar els que viuen al centre i ni ells podien sortir de les habitacions" afegint fins i tot "que ni aquests residents sabien el motiu del per què passava aquesta situació "i reiterant" tampoc s'han informat als familiars de les persones ingressades ".









Hi ha qui afirma que els "contagiats són dues de la residència i hospitalitzats a Bellvitge i que han aïllat dues plantes de centre", una cosa que la consellera de Sanitat i el Centre han obviat informar sabent.













Hi ha també familiars que porten fins a 6 dies sense poder veure els seus éssers estimats ni parlar amb ells i que "estan farts de cridar a al centre i que ningú Coga el telèfon".













Altres confirmen que "hi ha diversos a l'hospital (Viladecans) procedents d'allà (Federica Montseny)"









Molts reconfirman que des de divendres van intentar accedir a el centre "i no el van deixar entrar" sense que els diguessin el que passava "i que tampoc" agafen el telèfon ".









La desinformació és la tònica generalitzada entre els familiars amb residents en aquest centre sociosanitari de Viladecans i que els seus mateixos familiars interns "afirmen que els tenen a les habitacions i no els deixen sortir" i que "dues persones d'una mateixa habitació estan a l'hospital ".

























Però la indignació i la desesperació dels familiars mancats d'informació és el denominador comú de fonts diferents i directament afectades amb noms i cognoms que des VILAPRESS s'ha decidit protegir.





















ELS PARTITS DE L'OPOSICIÓ LOCAL MOUEN FITXA





Per la seva banda des del Grup de Ciutadans a Viladecans han optat per una acció política diferent a ERC i Podem i davant la informació feta publica en els mitjans seu diputat al Parlament, Martín Barra, ha entrat per registre d'Parlament una bateria de preguntes concretes a la consellera de Sanitat sobre l'assumpte perquè li falicite dades concretes. En la seva Tweet Barra, veí de barri on es troba el Centre Sociosanitari Frederica Montseny, també argumenta, que té informació que hi ha "dues plantes de centre tancades". I demana encaridament "he registrat preguntes #Parlament per conèixer tota la veritat".

























Per la seva banda el portaveu de Podem a Viladecans, Jose Antonio Martínez, dóna per vàlides les declaracions de la consellera de Sanitat i titlla el pulicado en els mitjans aquest dimarts de "difusió d'informació no contrastada de l'evolució de l'Covid-19" i arriba ha afirmar amb rotunditat que tot això "causa confusió i malestar". Afegint a més que la "consellera de salut ho ha deixat clar i amb detalls", referint en aquest sentit a la la confirmació per part de la consellera que "hi ha casos a Viladecans".









EL GOVERN MUNICIPAL DÓNA LA CALLADA PER RESPOSTA





Pel que fa als partits que conformen actualment l'equip de govern de Viladecans- PSC i Viladecans en Comú - durant aquest dimarts de "tempesta" mediàtica han optat pel més absolut dels silencis. A la pàgina web de l'Ajuntament no es troba cap comunicat oficial, l'alcalde, Carles Ruiz, no ha dit res a el respecte ni ha realitzat cap comentari sobre el tema, la portaveu de PSC, Gisela Navarro només ha esmentat la presència de l'Mercat de Pages d'aquest dimecres com és habitual i la portaveu de Viladecans en comú, Encarna García, no ha fet cap manifestació pública. El silenci ha estat la consigna mentre des Premsa de l'Ajuntament anaven donant versions diferents als mitjans que han decidit atendre.

















PERÒ, QUÈ HA DIT LA PREMSA SOBRE EL QUE PASSA A VILADECANS?





Després de l'exclusiva de El Confidencial ia la qual s'ha afegit VILAPRESS des de primera hora del matí d'aquest dimarts, molts altres mitjans s'han fet ressò del que passava al Centre Frederica Montseny de Viladecans i cadascú ha aportat una pista diferent de l' trencaclosques d'un tema tan complex.









En aquest sentit, La Vanguardia que no ha recollit declaracions de l'Ajuntament però si de centre sociosanitari Frederica Montseny de Viladecans, fetes a Efe, citant fonts de el Consorci de Salut i Social de Catalunya, ha dit "el centre ha assenyalat que va tenir coneixement d'aquests casos fa dos dies i que de seguida va aïllar als usuaris que havien tingut contacte amb els dos infectats "i afegeix fonts també de el departament de Salut de la Generalitat que diuen" ha defensat que les mesures que s'han adoptat són les "correctes" i ha explicat que el centre segueix obert ". Sense que en cap moment de la informació es reculli el tancament de plantes en aquesta informació.





Per la seva banda El Periódico que tampoc ha comptat amb declaracions de l'Ajuntament de Viladecans afirma en la seva peça informativa que "No podem parlar encara d'un brot en aquest centre [l'evolució de virus és incerta]. S'estan prenent totes les mesures de protecció. fem seguiment dels casos positius i també dels contactes. i vigilem molt de prop l'evolució ", segons ha dit aquest dimarts la consellera de Salut, Alba Vergés, en una roda de premsa. Sense aportar més dades addicionals.





















Mentre que a El Llobregat si citen a l'Ajuntament de Viladecans i ho fan així "fonts municipals no han precisat més informació a l'respecte i estan a l'espera del que determini el departament de Salut de la Generalitat, mentre que fonts sanitàries apunten que hi hauria un parell de casos positius a l'interior de la residència, encara sense confirmar oficialment per Salut ".





En El Far augmenten la informació i asseguren en la seva notícia que "el CSS - Consoricio Soci Santitario (de Viladecans) - ha assenyalat que va tenir coneixement d'aquests casos fa dos dies i que immediatament va aïllar als usuaris que havien tingut contacte amb els dos infectats "..." des del CSS asseguren que estan treballant "incansablement" per frenar el contagi i "atendre les persones el millor possible" .. i "es comprometen a informar de" manera periòdica "a les famílies, a les quals demanen comprensió davant aquesta situació "greu i excepcional". Confirmant d'aquesta manera la veracitat de les queixes expressades a través de les xarxes socials dels familiars de centre que s'han queixat amb insistència de "la vergonyosa falta d'informació" per part de centre.





Però llegint La Premsa del Baix d'aquest mateix dimarts, en ella es torna a esmentar a l'consistori viladecanenc dient "per la seva banda, l'Ajuntament de Viladecans ha assegurat que és conscient que hi ha aquests casos en el Federica Montseny i van remarcar que estan en contacte amb els responsables de la instal·lació. amb tot, apunten que desconeix quants positius hi ha al conjunt de la ciutat ". Demostrant amb això que el consistori de Vialdecans ha facilitat la informació que ha volgut, a qui ha volgut i com ha volgut, en un acte evident de desinformació intencionada, tot i comptar, amb una flamant taula de coordinació de gestió de l'coronavirus al municipi, presidida per l'alcalde i el seu tinent d'alcalde, Richard Calle, que no ha fet declaracions públiques tampoc.





EL QUE DIUEN FONTS SINDICALS I SANITÀRIES DE VILADECANS





Però VILAPRESS a qui ningú cita però tots volen silenciar de diferents formes i maneres ha pogut contactar amb fonts sindicals de centre Federica Montseny que vénen a corroborar la veracitat del publicat aquest dimarts per aquest mitjà.





Ha existit la intenció d'ocultació per part de Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya ja que tenint coneixement "des de fa dos dies" de la situació no l'ha fet pública fins a veure la llum gràcies als mitjans de comunicació. I encara més, no han estat des de fa "dos dies" sinó des de divendres de la setmana passada que es "va començar a prohibir sortir de les seves habitacions als residents ia prohibir les visites als familiars sense més informació". El més probable és que llavors s'hagués detectat el brot al Centre Sociosanitari amb població de risc, com ho són la gent gran, més exposades pels seus patologies associades a l'edat. Una cosa que amb insistència familiars de residents han manifestat obertament aquest dimarts en diferents xarxes socials i que són fonts directes i amb l'únic interès que els seus familiars rebin l'atenció necessària i que necessitin.





Des dels representants sindicals a més han corroborat el "tancament de dues plantes de centre sociosanitari" com bé indicava també en la seva tweet el diputat de Ciutadans, Martín Barra, i solapadament tant des de l'ens gestor de la mateixa als mitjans, SCC i la pròpia conselleria , a l'afirmar tots "que s'han seguit els protocols per aïllar els que han tingut contacte amb els contagiats". I el protocol requereix d'l'aïllament de les persones que han tingut contacte directe amb els positius per coronavirus, tant residents com a professionals que els atenen. Una cosa que cau pel seu propi pes i sobre el que pocs volen posar llum i taquígrafs davant la gravetat de la situació.

















El nombre de pacients afectats pel positiu, efectivament, "són dos", afegint que tots dos estaven en la "mateixa habitació" i és cert que a el menys "un d'ells va ser atès a l'Hospital de Viladecans i posteriorment derivat a l'Hospital de Bellvitge ", mentre que de l'altre pacient és possible que fos deribado a l'altre centre de referència comarcal com és el" Moises Broggi "encara que res s'ha concretat a l'respecte, donat el pacte de la" llei de l'silenci "que ha imperat en els Whatssaps de Sanitat existents, ja que la consigna sembla ser "mantenir silenci sobre Viladecans". Una cosa que confirma per si mateix, que el que "calla, atorga" perquè si res important passés no existiria la necessitat ni el recurs del "silenci" doncs res hauria de ocultar-se.





El cas és que en un centre com Federica Montseny, que com ja tothom sap, compta amb 180 llits, tenir dues plantes completes amb els seus residents dins aïllats en quarantena significa un nombre potencial més de casos, que dos, per aquest motiu la consellera parli de "casos" sense especificar quants més pot haver afectats per aquests dos positius per coronavirus, si confirmats per totes les fonts, tant oficials com "oficioses". I sense explicar que el personal que els va atendre també es troba per "protocol" en quarantena. Pel que el nombre total d'afectats final és un "misteri" en què es ostina a ocultar el Departament de Sanitat de la Generalitat. Les xifres són "top secret", per a tot el món, incloent el govern municipal i l'oposició local. Però hi ha qui segueix apuntant a una "treitena".





I les fonts sanitàries que corren els riscos de l'atenció en el Centre Soci Sanitari Frederica Montseny, insisteixen que s'han contagiat del virus tant residents com a personal empleat al centre, tot i la negativa de la situació per part de fonts oficials, que perden credibilitat si un els escolta amb molta atenció quan fan declaracions als mitjans, perquè de vegades no és tant el que diuen, com les paraules que fan servir i sobre el que no parlen. I les dades són els que veritablement compten i no són definitius sinó que evolucionen en relació a una corba de contagi que alta i no ha arribat al seu punt àlgid al nostre país, segons les pròpies declaracions de l'Ministeri de Sandidad i els experts.









Dades de l'Ministeri de Sanitat (17/03/20)







ELS FOCUS AMB INFECTATS AUGMENTEN A VILADECANS





Si tenir un centre sociosanitari amb residents amb risc greu d'infecció i declarats potencialment vulnerables no fos suficient, l'Hospital de l'Municipi passa el seu propi "viacrucis".





A l'almenys una planta d'aquest centre hospitalari es troba en quarantena, amb pacients i personal sanitari afectat i sense xifres oficials que ningú aporta i que podria col·lapsar-a l'tenir falta de material de proteccion sanitari necessari.





Les queixes per falta de màscares, guants i un altre tipus de material que correspon a equipaments per a protecció individual, els anomenats (EPI) són constants, no només a Viladecans sinó de forma generalitzada en tots els centres sanitaris catalans. Des de les netejadores fins als cossos de seguretat com policies locals i Mossos of uncionarios de presons es queixen d'haver de fer la seva feina en condicions de risc de contagi sense el material necessari de protecció. Per això des de les empreses , fins als particulars i fins l'hermètica comunitat xinesa de la comarca s'ha mobilitzat per fer donacions generalitzades als que ens protegeixen de virus.

















Les fonts sanitàries de l'Hospital vénen reclamant que s'adoptin mesures addicionals de prevenció per al personal sanitari, mèdic i de neteja, que englobarien màscares i vestits de protecció.





Les dades de xifres sobre l'Hospital de Viladecans són parcials ja que es tracta d'un centre sanitari petit sense Unitat de Cures Intensives encara, i els casos greus són derivats. I e s precisament sobre els greus que la Generalitat no aporta dades concretes i precises, ja que, s'han derivat a altres centres amb equipaments mèdiques acords a la malaltia que causa el coronavirus amb les seves complicacions.









I en els hospitals com el de Viladecans, reduïts a petits per les retallades, s'han vist aviat superats per la situació. A Catalunya, la malaltia segueix creixent. Els casos oficials parlen de 1.394 infectats per coronavirus que suposen un 54% d'augment en un sol dia. Els morts s'han elevat a 18.





A la fin la veritat sempre surt a la llum, i en la situació actual, desafortunadament, la coneixerem tots, tard o d'hora.





Seguirem informant...