Inditex ajorna l'entrega de dividends després de caigudes del 24% en vendes pel coronavirus

Inditex ha decidit ajornar la decisió sobre la quantia del dividend de 2019 fins al consell anterior prèvia a la junta general d'accionistes, que tindrà lloc al juliol, i fer provisió 287 milions d'euros davant la situació generada pel coronavirus, que ha provocat caigudes de les seves vendes del 24,1% a tipus de canvi constant en botigues i en línia entre l'1 i el 16 de març i del 4,9% entre l'1 de febrer i el 16 de març.





"El consell d'administració d'Inditex, previ informe favorable de la comissió d'Auditoria i Compliment, tenint en compte la situació actual d'incertesa provocada per la pandèmia del Covid-19, considera que no es donen en el moment present, les condicions necessàries per prendre la decisió adequada sobre el repartiment del dividend, en el marc de la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici social 2019", ha afirmat la companyia.





En conseqüència, ha decidit destinar a reserves la totalitat d'aquest resultat i remetre, a un posterior consell d'administració prèvia a la junta general d'accionistes que tindrà lloc el proper mes de juliol, la proposta definitiva a la Junta General sobre aquest repartiment.





Des de la companyia han assegurado que el dividend es pagarà en el moment que es tingui "més visibilitat" sobre l'escenari de crisi ocasionat pel coronavirus.









Així mateix, el grup ha registrat una provisió per import de 287 milions d'euros, en la línia de marge brut del compte de pèrdues i guanys consolidat, per ajustar al valor net de realització estimat de l'inventari de la campanya primavera-estiu a 31 de gener de 2020 impactat per la pandèmia Covid-19.





"Encara és aviat per quantificar l'impacte futur del brot en les nostres operacions el 2020, Inditex monitoritza minuciosament el desenvolupament de la situació, amb una confiança total en el nostre model de negoci i en la seva solvència", ha assenyalat la signatura.





El grup ha destacat que la situació actual, generada per factors externs i temporals no canvia la seva visió a llarg termini sobre els fonamentals del model de negoci i el seu potencial de creixement.





TANCADES 3.785 BOTIGUES A 39 MERCATS





Les vendes al febrer solen representar al voltant del 6% de la venda anual del grup, mentre que les de març totalitzen el 7% de les vendes anuals.





Inditex ha ressaltat que les col·leccions inicials primavera-estiu van ser molt ben rebudes pels seus clients al febrer, però l'extensió global del Covid-19 ha tingut posteriorment impacte en determinats mercats, i, a data de 17 de març, el grup mantenia temporalment tancades 3.785 botigues en 39 mercats, mentre que a la Xina estan obertes totes les botigues a excepció d'onze, seguint el criteri de les autoritats sanitàries.





Així mateix, ha ressaltat que la venda en línia es desenvolupa amb normalitat en tots els mercats.

"La nostra cadena d'aprovisionament opera també amb normalitat, gràcies a la flexibilitat característica del model", ha assegurat el grup.





En un entorn d'extensió global del Covid-19, el grup gallec ha anat incorporant i aplicant els procediments necessaris per prevenir contagis des del començament del brot, inclosos els tancaments de botigues en les àrees on cal, i seguirà en col·laboració permanent amb les autoritats sanitàries.