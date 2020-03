Sánchez: "Es va declarar l'estat d'alarma quan es va tenir la certesa que era imprescindible"

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat la seva decisió de declarar l'estat d'alarma quan ja havia avançat la pandèmia a Espanya assegurant que "es va declarar quan es va tenir la certesa que era imprescindible".





I ha al·legat que l'ésser humà sucumbeix al que es diu com "biaix de retrospectiva", que vol dir que quan algú coneix el desenllaç d'una situació tendeix a pensar que les coses es podien haver fet d'una altra manera.









El cap de l'Executiu s'ha retrotret, durant la seva intervenció al ple de Parlament per explicar les decisions que ha pres per fer front al coronavirus, a l'11 de març, quan l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar que la crisi era ja una pandèmia mundial.





Ha recordat, en aquest sentit, que l'OMS va llançar un missatge clar al conjunt dels estats, i va ser que tots els països havien de guardar un equilibri entre protegir la salut, minimitzar els costos socials i econòmics i respectar els drets humans.





"I així ha estat com he volgut procedir, des d'aquest principi de ponderació entre l'exquisit compliment de les indicacions científiques, la prevenció de l'alarma socioeconòmica i la màxima garantia de compliment del nostre estat social i econòmic de dret", ha al·legat Pedro Sánchez .





Segons ha dit, és obvi que amb el que se sap avui, el món no hauria actuat de la mateixa manera ahir: "Si la Xina hagués conegut les conseqüències del brot, hagués actuat de forma diferent, i França no hauria mantingut la primera volta de les locals si hagués sabut que no podria celebrar la segona volta uns dies després".





Per això, ha insistit que "es va decretar l'estat d'alarma quan es va tenir la certesa que resultava imprescindible i només llavors, perquè els drets que restringeix i els béns que posa en joc són prou valuosos com per ser preservats fins a l'últim instant".