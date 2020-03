Sánchez Llibre demana cotització zero per a autònoms i ajornar impostos a el comerç

El president de Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre, ha reclamat aquest dimecres que els autònoms que no es poden donar de baixa no hagin de pagar les seves quotes a la Seguretat Social (SS) i que els comerços i sector turístic puguin ajornar el pagament de impostos.









En una entrevista de Ser Catalunya, Sánchez Llibre ha considerat "insuficient" per a aquests sectors el paquet de mesures anunciat aquest dimarts pel president de Govern, Pedro Sánchez, per pal·liar l'impacte del coronavirus a l'economia.





"Entenem que s'haurien de prendre mesures immediatament a tots aquells negocis, comerços, hostalers i restauradors que ja han hagut de tancar la seva activitat, ja que tots els impostos que han de pagar aquest dia 20 justament per les autoliquidacions de l'IVA, també haurien d'estar incorporats perquè puguin ajornar el pagament ", ha defensat.





El president de la patronal ha sostingut que les mesures per a autònoms i comerços són dos aspectes que afecten a l'economia real i ha defensat que haurien d'intentar empènyer i influir a Govern perquè "ràpidament les puguin posar en marxa".





Ha explicat que aquests dies analitzaran amb detall l'abast de totes les mesures i la seva implementació i intentaran fer arribar els seus suggeriments a les administracions.





"Són mesures extraordinàries de supervivència en una situació excepcional per persones més febles, famílies i empreses. Sense treballadors no hi ha empresa, sense empresa no hi ha progrés econòmic", ha assenyalat.





Preguntat per la mesura de la Generalitat, de dedicar 7,5 milions d'euros a aquest col·lectiu amb ajudes de fins a 2.000 euros, Sánchez Llibre ha dit que el Govern "fa el que pot dins de les seves competències i recursos" i ha recordat que és l'Estat qui té la possibilitat de endeutar-se per pal·liar l'impacte en l'economia.