El Teatre Lliure estrenarà el dijous el seu canal de Youtube # LliureAlSofà amb 'Hamlet'

El Teatre Lliure estrenarà aquest dijous la iniciativa #LliureAlSofà, una cadena de Youtube amb el que permetrà el visionat complet i gratuït de les seves obres teatrals, i ho farà amb la difusió de l'espectacle 'Hamlet' de William Shakespeare, versionat i dirigit per Pau Carrió i protagonitzat per Pol López, que va rebre el Premi Butaca 2016 al Millor Actor per aquest paper.









Segons ha explicat el teatre aquest dimecres en un comunicat, la representació --que serà en català i subtitulada en castellà-- es podrà veure el dijous a les 20h a través del canal de la plataforma i també els propers 21 de març (a les 20h) i diumenge 22 de març (a les 18h), seguint els horaris habituals de teatre.





L'emissió en obert i completa d'aquesta obra forma part del projecte #TheShowMustGoOn, tot un conjunt d'accions que el Lliure durà a terme a través de les seves xarxes socials per mantenir l'activitat teatral durant el període de confinament i que ofereix, entre altres obres , l'espectacle familiar 'Renard o el Llibre de les Bèsties', l'adaptació teatral de Marc Rosich del text de Ramon Llull, el 20 de març; 'Frankenstein' de Clàudia Cedó (20 de març); i 'Delicada' de Marta Buchaca (22 de març).