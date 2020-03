Casado dóna suport a Sánchez però li retreu la falta d'"autocrítica"

El líder de PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest dimecres que el seu partit està a la banda de Govern per lluitar contra la pandèmia del coronavirus, si bé li ha retret la seva falta d'autocrítica i humilitat durant la seva intervenció davant del Ple del Congrés per informar de les mesures que està prenent l'executiu. A més, li ha sol·licitat que no li "tremoli el pols" a l'hora de desplegar l'Exèrcit en tot el territori nacional "sense cedir a pressions nacionalistes".





Durant el seu discurs davant un hemicicle gairebé buit, amb poc més d'una trentena de persones, Casado ha subratllat que Pedro Sánchez "no està sol" en aquesta "batalla" i que "pot comptar amb el cap de l'oposició i el Grup Popular" perquè és el moment de "nuar un llaç moral entre tots".





En aquest sentit, Casado ha destacat que "temps hi haurà de dirimir les responsabilitats, negligències o retards en la gestió d'aquesta crisi". "La veritat és s'ha trobat a faltar una mica d'autocrítica i d'humilitat per part seva. Ha parlat que quan acabi aquesta crisi hi haurà una comissió d'estudi, però més aviat hauria d'haver anticipat una comissió d'investigació", ha conclós, per afegir que mentrestant el PP ha plantejat una comissió parlamentària de seguiment.





"JUNTS" A LA BATALLA I NO COM EN ALTRES CRISI





Després de subratllar que el PP ha donat suport al Govern central "en tot moment", ha reiterat que va trobar més suport en PP que en els seus socis d'investidura davant d'aquesta crisi. "Si ells intenten condicionar la posada en marxa d'una mitjana urgent i necessària per a Espanya, aquí té els nostres vots per donar-li suport", ha ressaltat.





El president dels populars ha recordat que altres no van tenir aquest comportament quan governava el PP i es van produir altres crisis. Així, ha subratllat que, a diferència del que va passar en el passat, aquesta batalla contra aquest "enemic invisible i implacable" l'afronten "junts".





"Ara és el moment d'estendre aquests llaços amb els espanyols, i els polítics els primers. Fins i tot amb aquells que no van tenir aquest comportament amb nosaltres en altres crisis sanitàries, mediambientals o de seguretat i que en el nostre lloc, potser estarien manifestant-enfront de les nostres cases i seus", ha asseverat.





NO VEU "DECORÓS" INCLOURE LA REIVINDICACIÓ D'ESGLÉSIES





Durant el seu discurs, Casado ha afirmat que no li sembla "decorós" incloure en un decret "tan sensible" per als espanyols "la reivindicació" del vicepresident de Drets Socials, Pablo Iglesias, per "entrar al Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) ".





Atès que ara Sánchez té uns "poders extraordinaris" que li concedeix constitucionalment l'estat d'alarma, li ha demanat que no "li tremoli el pols", que els faci servir amb "fermesa i determinació contra la pandèmia" i "davant dels que posi impediments per lluitar contra això".





En aquesta línia, ha defensat que l'Exèrcit "es desplegui per tot el territori nacional sense cedir a pressions nacionalistes" atès que la pandèmia "no entén de" cognoms, terrasses, gèneres o codis postals".





Després d'insistir que ara cal centrar-se "en tot el que els uneix i aparcar les diferències, sobretot les "fictícies", ha indicat que aquesta crisi exigirà deixar de banda el "sectarisme polític que tant de mal ha fet" i dir "la veritat als espanyols sense embuts ni draps calents".





DEFENSA DELS CIUTADANS, AMB EL REI AL CAPDAVANT





El líder del PP ha assenyalat que les institucions democràtiques se situen a l'avantguarda de la defensa dels ciutadans, amb "el Rei al capdavant" i que aquest mateix dimecres donarà un missatge a tota la nació. "Aquest partit estarà a l'altura de les circumstàncies i demostrarà de nou que només li guia l'interès general i el bé comú dels espanyols", ha ressaltat.





Casado ha posat l'accent en les mesures econòmiques però li ha demanat que les complementi com més aviat millor, reduint "costos fiscals, laborals, burocràtics i la despesa que no vagi destinat a superar una futura recessió". Després d'assegurar que no poden limitar l'acció a un "gegantí pla E" com el que al seu dia va emprendre José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat estímuls fiscals i reformes estructurals per fer més competitiu el sistema productiu que quedarà "devastat" per aquesta crisi.





El líder del PP ha qualificat de "molt adequats" els fons per investigació en vacunes, la protecció dels subministraments, com aigua i llum, i la moratòria hipotecària i ha defensat que s'estudiï l'extensió als lloguers més vulnerables.





També ha trobat a faltar més mesures de suport als autònoms que no ingressin durant el cessament d'activitat, ha reclamat al Govern espanyol que retorni a les autonomies els 2.500 milions que els deu el Govern central en concepte d'IVA, ja que el fons de contingència "es queda molt curt".





A més, ha dit que el PP no acaba d'entendre com va a aconseguir els 83.000 milions que ha anunciat del sector privat.





MILLORS REMUNERACIONS PER ALS SANITARIS





Casado, que s'ha solidaritzat amb els afectats després que el Covid 19 ja hagi costat la vida a mig miler d'espanyols i contagiat a altres 12.000, ha homenatjat als "herois de bates blanques i vestits verds", aquests professionals sanitaris que estan "arriscant la seva salut per tenir cura dels altres en circumstàncies duríssimes de treball".





Per això, s'ha compromès a promoure millores en la remuneració i condicions laborals amb el personal sanitari i ha emplaçat al Govern espanyol a fer-ho ja, sobretot amb els metges residents. També ha donat les gràcies als militars, farmacèutics, policies, guàrdies civils, restauradors o distribuïdors que vetllen per les necessitats més bàsiques dels ciutadans.





Finalment, Casado ha insistit que no deixaran "enrere a ningú" perquè "tots estan units davant de l'adversitat" i ha reconegut que quan a acabi la pandèmia hauran canviat "moltes coses", com les relacions econòmiques i comercials, la manera de treballar, ensenyar o comunicar-se. "I empitjorarà la percepció de les ideologies nacionalistes i excloents i s'imposarà la bona simbiosi entre el públic i el privat", ha ressaltat.





Fonts de la direcció nacional del PP han expressat el seu malestar davant el fet que el cap de l'Executiu ni tan sols mirés a Pablo Casado durant la seva intervenció davant del Ple del Congrés quan li estava donant el suport del Grup Popular per actuar junts contra la pandèmia.