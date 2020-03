El jurat del crim de la Guàrdia Urbana delibera sobre el veredicte

El jurat del crim de la Guàrdia Urbana jutjat a l'Audiència de Barcelona ha rebut aquest dimecres l'objecte del veredicte i la deliberació ha començat a les 13 hores.





El jurat estarà incomunicat durant la seva deliberació, i haurà de contestar una llista de 27 preguntes que configura l'objecte del veredicte, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).









Aquest judici ha tingut 26 sessions en vista pública, des del 3 de febrer fins aquest dimarts 17 de març, amb un jurat que va quedar escollit el 31 de gener i els seus integrants, a través del magistrat president, tal com preveu la llei, han realitzat 169 preguntes.





El judici als acusats Rosa Peral i Albert López, agents de la Urbana, per presumptament assassinar el nuvi d'ella, també agent del cos, Pedro R., ha tingut 26 sessions i han intervingut 57 testimonis, 38 pèrits i 15 forenses.





Aquesta setmana el judici va encarar la recta final amb la presentació dels informes per part del fiscal, Félix Martín, l'acusació particular representada per Juan Carlos Zayas, i les defenses d'Albert López, José Luis Bravo, i Rosa Peral, Olga Arderiu, unes sessions sense públic a causa de les restriccions pel coronavirus.





Les acusacions demanen fins a 25 anys de presó per als dos acusats per un delicte d'assassinat amb traïdoria, per presumptament assassinar entre l'1 i 2 de maig de 2017 Pedro R. a la casa que compartia amb Rosa Perera en Cubelles (Barcelona) i després traslladar el cadàver en una pista forestal del pantà de Foix per cremar-lo.