Putin rescata el fantasma de l'enemic exterior per a fer front al coronavirus

Vladímir Putin ha decidit afrontar la pandèmia del coronavirus rescatant el fantasma de l'enemic exterior que vol destruir la nació. Mentre els russos es poden moure lliurement per Moscou, els estrangers, siguin turistes o residents, tenen prohibida l'assistència a qualsevol esdeveniment cultural.









"Les mesures que s'han pres estan molt focalitzades en culpar l'estranger i a impedir la protesta", afirma Àlex Bustos, periodista resident a Moscou. D'una banda, Putin intenta eludir responsabilitats culpant la resta del món i, de l'altra, utilitza l'amenaça de pandèmia per impedir les manifestacions.





Però el temps avança, i el coronavirus també, de manera que el Kremlin s'ha vist forçat a canviar el seu discurs a mesura que passen els dies. Dilluns, segons el president de la Federació, la situació estava "sota control", i només es va limitar l'afluència a esdeveniments públics a màxim 5.000 persones. Avui, ja està sobre la taula confinar a la població a casa seva i s'ha suspès la lliga de futbol, de bàsquet, i d'hoquei sobre gel.





De la mateixa manera, s'ha prohibit l'entrada d'estrangers al país fins a l'1 de maig, i s'obliga a fer quarantena a aquells viatgers que ja hagin entrat a Rússia procedents d'Espanya, Itàlia, l'Iran Xina. També s'han tancat les fronteres amb Bielorússia, Polònia, Noruega i Xina.





"La població no s'ho acaba de creure", afirma Bustos. La situació de Rússia actualment és semblant a la d'Espanya fa una setmana: els ciutadans dubten sobre l'abast de virus, tot i que part de la població ja s'ha preparar per el que vingui. "Al supermercat falta carn, paper higiènic, farina o pasta", encara que això només passa a Moscou. "En les regions més rurals la gent encara no entén què és el coronavirus", explica Bustos.





XIFRES DUBTOSES





Segons el Kremlin, a Rússia encara no hi ha cap mort per coronavirus i només 116 infectats. No obstant això, són moltes les veus que dubten d'aquestes xifres, i més tenint en compte les mesures adoptades pel Kremlin. Alguns professionals sanitaris a Moscou denuncien que els test de detecció dins el país s'han vist obstaculitzats per la burocràcia, segons informa The Moscow Times.





El procediment utilitzat per les autoritats russes per detectar el COVID-19 no destaca per ser ràpid. Un laboratori ubicat a les afores de la ciutat de Novosibirsk, a Sibèria, a 3.380 quilòmetres de Moscou, és l'únic al país capaç de determinar oficialment si una prova és positiva. Els metges, un cop fan el test, l'envien a un centre local que, alhora, el redirigeix a laboratori siberià per confirmar el diagnòstic.





Les autoritats estan tractant d'agilitzar aquest procés per a conèixer millor quin és l'abast real de virus al país. "Tindrem un centre com aquest a Moscou aviat per no haver d'enviar les proves tan lluny", afirma Alexei Kurinny, diputat de la Dumma estatal.





Mentrestant, el paisatge a la capital ja no és el mateix. "Moscou sembla més buida", afirma Àlex Bustos. "Algunes persones han marxat als seus dachas (les segones residències al camp)", assenyala.