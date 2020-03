El Congrés fixa un altre ple per al 25 de març en el qual podria prorrogar l'estat d'alarma

El Congrés celebrarà una nova sessió plenària el proper 25 de març per convalidar decrets lleis aprovats en Consell de Ministres en les últimes setmanes pel govern i per, si escau, votar la pròrroga de l'estat d'alarma davant el coronavirus, si així ho decidís l'Executiu.









La decisió ha estat adoptada aquest dimecres a la Junta de Portaveus de la cambra baixa, reunida presencial i telemàticament després de la compareixença de el president de Govern, Pedro Sánchez.





En l'ordre del dia provisional es recullen els dos decrets llei el tràmit de convalidació ja estava a punt de caducar: la reforma puntual de l'Estatut dels Treballadors per evitar acomiadaments per baixes acumulades i el que incloïa mesures urgents a agricultors i ramaders per la crisi de camp.





S'han incorporat també els tres decrets lleis que, fins ara, ha aprovat el Consell de Ministres davant de la crisi del coronavirus, de dates 10, 12 i 17 de març, el debat podria acabar acumulant-se en la sessió plenària.





I, finalment, per al cas que el Govern decideixi ampliar l'estat d'alarma decretat dissabte passat, el Congrés ja ha reservat lloc en l'ordre del dia.





La declaració de l'estat d'alarma no necessita ratificació de Congrés, però la seva pròrroga si, i en aquest tràmit els grups parlamentaris poden fer propostes per limitar el seu abast.





El Ple de el 25 de març se celebrarà estant encara vigent l'estat d'alarma i, davant de l'avanç de la malaltia, el Congrés ja havia decidit que aquest dia només estarien obligats a assistir els oradors dels grups i una part de la Taula de la Cambra, mentre que per a la resta de diputats es va acordar generalitzar la votació telemàtica.