El Gremi d'Hotels de Barcelona anuncia el tancament ordenat d'instal·lacions, però garanteix l'oferta hotelera indispensable

El Gremi d'Hotels de Barcelona ha fet públic un comunicat en el qual, a més d'explicar que està treballant en la coordinació d'actuacions i ajuts econòmics necessaris per tractar de facilitar als seus associats la difícil tasca de gestionar aquesta complexa situació en tots els seus àmbits i d'establir-la indispensable col·laboració institucional amb totes les administracions competents, proposa alhora l'adopció d'algunes mesures excepcionals.









Aquestes mesures inclouen el tancament ordenat d'instal·lacions, no acceptant noves entrades de clients, recomanant als clients avançar la seva sortida i estimulant-los a que respectin les mateixes indicacions de limitació de la mobilitat que afecten el conjunt de la ciutadania. Això no impedeix prestar la deguda atenció a totes les persones que necessitin allotjament a Barcelona a través d'una xarxa d'establiments hotelers preparats per a això que atendran als que no puguin marxar per raons laborals o per altres causes. D'altra banda, el sector està treballant en l'articulació de fórmules de regulació d'ocupació, indispensables en el context actual, que garanteixin l'escenari més sostenible pels seus treballadors i empreses, i que permetin una àgil tornada a la normalitat un cop s'hagi superat aquesta situació.





El Gremi d'Hotels de Barcelona manifesta a més la seva plena confiança en que el treball conjunt de la societat permetrà superar aquesta difícil situació, destaca la solidaritat, maduresa i empatia que la ciutadania està demostrant aquests dies, reafirma la fortalesa de la destinació i reconeix i agraeix infinitament l'extraordinària tasca que estan desenvolupant totes les persones que formen part del sector sanitari.