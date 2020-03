​'El universo en expansión. Del Big Bang al homo sapiens', una explicació senzilla i comprensible de com és l'univers en què vivim

L'astrònom xilè Mario Hamuy ens proposa en els deu capítols del seu llibre 'El universo en expansión. Del Big Bang al homo sapiens', (Debate) una explicació senzilla sobre aquestes qüestions utilitzant un llenguatge comprensible i el savi recurs de començar cada tema amb alguna anècdota o dada referida a la seva activitat professional. D'aquesta manera sabem que es va doctorar a la Universitat d'Arizona, va participar en diverses reunions internacionals i ha treballat contemplant el firmament des dels observatoris de Tololo i Cerro Calán.









La seva obra convida a fer un viatge al passat com han fet els astrònoms i científics fins arribar al Big Bang que es va produir fa 13.800 milions d'anys i va donar lloc a l'univers que coneixem. "L'univers -diu- és la totalitat del que existeix. Aquesta definició ens permet afirmar que no hi ha un «fora» de l'univers", encara que últimament han sorgit teories que propugnen l'existència d'universos paral·lels.





Tracta del nostre sistema solar, que va ser considerat el centre de l'univers i es va formar entorn un estel -el Sol- que té 4.500 milions d'anys i és 109 vegades més gran que la Terra, així com de la nostra galàxia, la Via Làctia, que també va ser considerada l'única, fins que es van detectar moltes altres. Les més properes a la nostra, Alfa Centauro i Andròmeda. Afegeix que, a partir de 1995 es va saber de l'existència d'exoplanetes; de moment se sap de més de 3.000 -molts gegants gaseosos- i que es pressuposa l'existència de fins a 40.000 milions de mida anàleg a la Terra només en la nostra galàxia que, per cert, té 200.000 milions d'estrelles i un forat negre en el centre que és un milió de vegades la massa de el sol, amb núvols de gas i pols i un halo de matèria fosca.





Recorda que va ser el 1925 quan Hubble va descobrir l'existència d'altres galàxies en forma de disc rotant, el·lipse o irregulars i en 1929 va detectar que s'allunyaven entre si i que, per tant, l'univers estava en expansió. Es calcula que hi ha 100.000 milions de galàxies. A això cal sumar el descobriment pel satèl·lit WMAP d'ones electromagnètiques procedents de quan l'univers només tenia 400.000 anys-el fons de radiació còsmica- que van permetre acostar-se a la seva "alba", és a dir, quan es va fer visible i va deixar de ser una simple "sopa d'energia, partícules i radiació i opac com una densa boirina".





Hamuy estudia el dinamisme de l'univers, les col·lisions entre asteroides i planetes, els xocs contra la Terra (entre ells, el d'un meteorit de deu quilòmetres, ocorregut fa 65 milions i que va causar l'extinció de nombroses espècies, entre elles els dinosaures). També el naixement i mort de les estrelles que sorgeixen de les nebuloses existents en les galàxies i finalitzen la seva vida com nanes blanques, estrelles de neutrons o forats negres (aquest es forma quan la matèria està concentrada en un volum tan petit que aconsegueix corbar sobre si mateix l'espai al seu voltant [1] ; la Terra seria un forat negre si la seva massa es comprimís fins als 3 mm).





Analitza el curiós cas de certes galàxies que romanen entorn d'una altra gran sense dispersar-se, el que s'atribueix a l'existència de matèria fosca que les reté. En tot cas, el projecte realitzat entre 1989 i 1993 en els observatoris de Calán i Tololo portar a la conclusió que l'univers (format per 70% d'energia fosca, 26% de matèria fosca i només 4% de matèria coneguda, és a dir àtoms ) s'expandeix cada vegada més ràpidament, encara que aquesta matèria fosca segueixi sent "un gran enigma. Sabem que està present i que constitueix la major part de la massa de l'univers, però encara no sabem de què està feta" [2] .





I, en fi, no deixa de plantejar qüestions claus com és el destí de l'univers, si té prou massa per tornar a contreure o no la té i està condemnat a expandir-infinitament, i si hi va haver un principi en el temps i no hi va haver res, ni espai, ni temps, abans del Big Bang, o va existir sempre en estat de fluctuacions quàntiques i que va ser un "cop de peu inicial" el que va donar lloc a la seva expansió. Sigui com sigui, "n'hi hauria prou que les condicions inicials i les lleis que governen la naturalesa haguessin estat lleument diferents perquè no existíssim" [3] per la qual cosa cal interrogar si va ser fruit de la casualitat.