Mercadona escurça el seu horari i dóna prioritat a gent gran, embarassades i persones amb mobilitat reduïda

Mercadona ha escurçat l'horari dels seus supermercats, que obriran des d'aquest dijous de 9 hores a les 19 hores, a més de donar prioritat a les compres a grans, persones amb discapacitat, amb mobilitat reduïda, embarassades, i els acompanyants necessaris, segons ha informat la companyia en un comunicat.









La cadena de supermercats presidida per Juan Roig ja va posar en marxa una bateria de mesures a principis de setmana per evitar la propagació del coronavirus, entre les quals figura el control de l'aforament en els supermercats, així com obligar els clients a romandre separats, a almenys un metre.





Després de la declaració d'estat d'alarma, la firma ha tornat a introduir algunes mesures com l'horari, que s'escurça en una hora respecte a principis de setmana, de 9 a 19 hores, tot i que avisa que davant l'excepcionalitat de la situació s'anirà adaptant a les circumstàncies canviants, modificacions que, si es porta a terme, s'han de comunicar en cada moment.





La cadena de supermercats ha precisat que a l'hora d'accedir als seus establiments tindran preferència les persones grans, persones amb discapacitat, amb mobilitat reduïda, embarassades, i els acompanyants necessaris.





Mercadona segueix controlant l'aforament dels supermercats i es senyalitzarà la distància mínima exigida entre persones. Per a això, cada supermercat tindrà concretat l'aforament màxim que garanteixi la distància preventiva d'un metre entre qualsevol persona.