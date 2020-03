La mitjana d'edat de pacients amb coronavirus és de 51 anys

El 52% de les persones que s'infecten per coronavirus són homes i la mitjana d'edat de tots els afectats se situa al voltant dels 51 anys, segons es desprèn de l'últim informe tècnic sobre el Covid-19, la malaltia que provoca el nou coronavirus, publicat pel Ministeri de Sanitat.









Encara que aquestes dades han estat obtingudes dels estudis realitzats fins al moment a la Xina, país on va aparèixer per primera vegada el virus, des del departament que dirigeix Salvador Illa s'assenyala que, probablement, els resultats obtinguts en la regió asiàtica sobre l'evolució i comportament de la malaltia poden ser extrapolables a la resta de món.





Així mateix, i pel que fa a la letalitat observada, Sanitat destaca la necessitat de tractar "amb precaució" les dades que s'estan obtenint en el gegant asiàtic, tot i que informat que s'ha estimat que la mortalitat pel coronavirus entre els casos hospitalitzats se situa al voltant del 14% i entre la població general entre el 0,3% i l'1%.





De la mateixa manera, segons l'observat en els test de diagnòstic realitzats a la Xina, els infectats pel nou coronavirus solen presentar una alta càrrega viral i, en general, el genoma de virus es detecta des que comença la simptomatologia, arribat al seu pic màxim entre el cinquè i sisè dia i desapareixent sobre el 10.





No obstant això, en alguns casos s'han detectat quantitats petites de genoma de virus fins a 21 dies després de l'inici de símptomes. "Aquesta elevada càrrega viral en les nostres clíniques és un dels factors que probablement influeix en l'alta transmissibilitat d'aquest virus", assenyala Sanitat en l'informe.





En el treball es detalla també la transmissió a partir de casos asimptomàtics, informant que els models matemàtics disponibles en l'actualitat assenyalen que la transmissió comença un o dos dies abans dels símptomes. No obstant això, es reconeix que en altres models matemàtics basats en els brots epidèmics de coronavirus a Singapur i Tiajin (Xina) s'han estimat proporcions de transmissió en període presimptomàtic de 45% i 62%, respectivament.





Els casos asimptomàtics són més freqüents en nens (64) i s'ha observat que alguns d'ells presenten alteracions radiològiques pulmonars, com opacitats multifocals i alteracions analítiques, com l'elevació de la fosfatasa alcalina (30,66).





Els símptomes i signes més freqüents són la febre (87,9%), tos seca (67,7%), astènia (38,1%), expectoració (33,4%), dispnea (18,6%), mal de coll (13,9%), cefalea (13,6%), miàlgia o artràlgia (14,8%), calfreds (11,4%), nàusees o vòmits (5%), congestió nasal (4,8% ), diarrea (3,7%), hemoptisi (0,9%) i congestió conjuntival (0,8%).





De la mateixa manera, segons l'informe de Sanitat, la presència de comorbiditats oscil·la entre el 23,2% i el 51%, sent la malaltia cardiovascular (en particular la hipertensió arterial) i la diabetis les més freqüents entre els pacients hospitalitzats per Covid- 19.