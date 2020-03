Tres treballadors de TMB donen positiu en coronavirus i 68 estan en quarantena amb símptomes

Tres treballadors de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han donat positiu en la prova del coronavirus -el 0,04% del seu personal-, i 68 persones estan en quarantena amb símptomes, mentre que altres 145 estan també en quarantena però sense simptomatologia.









Un 8,78% de el personal està al seu domicili per considerar-grup de risc -com persones amb malalties cardíaques o respiratòries i dones embarassades i durant lactància-, i un 13,9% està de baixa per altres causes, ha informat aquest dimecres a un comunicat TMB, que compta amb un equip sanitari amb 16 professionals i un telèfon per a empleats com a suport al 061.





El comitè que coordina el referent al coronavirus a TMB ha constatat que les mesures preses estan "funcionant correctament" en la seva xarxa: al Metro registra aquests dies un 85% menys d'afluència que un dia laborable habitual -encara que amb concentracions en hores punta, que se seguiran reforçant-, i l'ús de l'autobús ha caigut un 90%, el que representen en total 1,8 milions de viatges menys cada dia.





TMB ha adoptat processos extraordinaris de neteja dels seus vehicles i instal·lacions, que inclouen la desinfecció diària amb aigua i productes com detergent i lleixiu, mentre que ha començat a utilitzar ozó per a desinfectar els autobusos, amb un tractament que en poc temps elimina agents contaminants de l' aire.





El personal disponible de TMB està duent a terme "un gran esforç per garantir la mobilitat de les persones que ho necessiten"; s'està treballant per habilitar 875 accessos remots per facilitar el teletreball per a les persones que no requereixen treballar de forma presencial, i s'han pres mesures per evitar el contacte entre empleats i usuaris.