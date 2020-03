"Ens demanen que tornem però no hi ha vols"

Uns 200 turistes espanyols estan atrapats a Bali (Indonèsia) a causa de la cancel·lació de vols per part de les companyies aèries provocada per la pandèmia de l'coronavirus Covid-19, i reclamen a Govern la seva "evacuació urgent" de país per poder tornar a casa el més aviat possible.









"No hi ha vols. La gent s'està gastant una pastura en bitllets i després se'ls cancel·len a la cara", assenyala una de les afectades, Marija Atanaskova, que porta una setmana a Bali amb un grup de vuit amigues residents a València.





En declaracions a Europa Press, assenyalen que han constituït un grup de Whatsapp en què mantenen contacte tots els turistes espanyols en la mateixa situació. Segons els seus càlculs, uns 200 procedents de tot Espanya, des de València, Catalunya, País Basc, Màlaga, Extremadura o Balears.





Una altra de les afectades, Patricia Jareño, natural de Mèrida però resident igualment a València, assenyala que mentre des de l'ambaixada d'Espanya a Indonèsia els recomanen tornar el més aviat possible, fins al moment no han pogut canviar el vol de tornada que tenien previst per al pròxim 24 de març.





"Pedro Sánchez diu que no es deixarà a cap espanyol tirat, però no està solucionant res", apunta Jareño, que lamenta que encara porten parlant habitualment amb l'ambaixada en els últims dies, aquest dimecres no els han agafat encara el telèfon i que l'últim que saben és que les oficines espanyoles a tot el món estan pendents del possible tancament de la Unió Europea a vols de tercers països, fins i tot al tancament de fronteres aèries i marítimes a Espanya, una qüestió que no ha descartat el Govern.





Per aquest motiu, ja han remès a la Moncloa una carta adreçada al president de Govern en què li expliquen aquesta situació. "La majoria de les aerolínies han i estan cancel·lant vols, ometent cap seguretat en les escales, amb la qual cosa, l'estat dels espanyols a Bali estan arribant a ser de crisi", assenyala la missiva.





En ella, signada per una cinquantena afectats, sol·liciten la "evacuació urgent a Espanya", exigint els seus drets com a ciutadans espanyols i atenent les pròpies paraules de Pedro Sánchez en les seves últimes compareixences en què indicava que no deixaria "sense empara a cap espanyol".





Davant d'aquesta situació, els preocupa que la seva estada a Bali es demori durant setmanes o mesos, de manera que expiraria el visat de 30 dies que els permet l'estada al país com a turistes, cosa que els exposaria a "multes milionàries" quan surtin de país per tornar a Espanya, subratlla Atanaskova.





Per això, reclamen més informació a les autoritats espanyoles sobre com procedir en els pròxims dies, ja que encara que aconseguissin trobar un vol per a les pròximes hores, s'exposen a quedar atrapades en països on realitzen escales per les mesures adoptades contra la propagació del coronavirus.





Quant a la seva situació personal, cap d'elles presenta símptomes d'una malaltia que, de moment, no suposa un greu problema de salut pública a Bali. Segons han llegit elles mateixes en la premsa local, de les 78 proves realitzades, només una ha donat positiu. Si que s'hauria registrat una mort, en aquesta cas d'una turista britànica amb patologies prèvies que va arribar al país amb símptomes.





No obstant això, romanen en el complex hoteler en el qual es troben allotjades, mentre el país comença a prendre mesures per frenar la propagació del coronavirus. "Han tancat els temples d'oració, s'han prohibit aglomeracions i en les botigues et desinfecten a l'entrar", assenyala Atanaskova.