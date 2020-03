Almeida: "Si cal tancar Madrid per salvar vides, es tanca"

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tornat a reiterar aquest dimecres que "si cal tancar Madrid per salvar vides, es tanca", ja que ell és "partidari d'adoptar en qualsevol moment qualsevol decisió per dràstica que sigui per salvar vides".









En una entrevista amb La Sexta, el regidor madrileny ha assenyalat que "cada minut compte", i que espera que amb les mesures ja adoptades "aturi aquesta mortaldat i aquesta corba de contagis". "No tinc una bola de vidre, però sí la determinació d'adoptar qualsevol mesura en qualsevol escenari", ha llançat a continuació.





Si bé, ha lamentat que "desgraciadament es compleixen les previsions i la gravetat de la situació", pel que ha insistit en "la importància que s'actuï amb responsabilitat".





"Es trenca el cor. Quan un escolta les xifres, es pot perdre la noció del que s'explica. Cada un havia construït una vida. Darrere de les xifres, hi ha una persona que hem perdut", ha expressat.