Confirmen 15 morts per coronavirus en una residència d'avis de Tomelloso

El director general de Salut Pública de Govern de Castella-la Manxa, Juan Camacho, ha confirmat un total de 15 morts a la residència privada Elder a Tomelloso a causa del coronavirus, al temps que ha precisat que la majoria d'aquestes morts són prèvies a que les autoritats sanitàries castellanomanxegues tinguessin coneixement de la gravetat del brot.









En roda de premsa, Camacho ha apuntat que s'han realitzat 60 anàlisis en un procés que es completarà aquest dijous per al total dels residents, i de moment hi ha 34 positius i 9 casos més pendents d'aclarir. Una quinzena d'ells estan hospitalitzats i hi ha 91 pacients "sans i lliures de símptomes", segons les seves dades, en mesures d'aïllament.





En tot cas, ha volgut sortir al pas de les denúncies del director d'aquesta residència, José Manuel Sampedro, que en diferents mitjans de comunicació ha arribat a denunciar "desatenció" per part dels serveis sanitaris de la Comunitat Autònoma.





Així, ha recordat que aquest director ha dit "que no se'l pren en consideració, que no se li ha prestat ajuda i que no s'han realitzat proves diagnòstiques a residents", afirmacions abans les que ha indicat que "dissabte passat ja es van posar en contacte amb ell "des del Sescam.





Segons el seu relat dels fets, va ser el diumenge quan es comunica que hi ha morts. "Jo mateix contacte personalment amb el director gerent d'aquesta residència i em transmet una situació complexa en què em diu que no hi ha equips de protecció individual. És una empresa de titularitat privada, i la responsabilitat de dotar treballadors i residents recau sobre ells", ha afirmat.





En aquest instant es procedeix a contactar amb el servei de salut en primera instància i s'envia un primer equip per determinar la situació. Més endavant, des de la gerència d'emergències s'envien a tres equips que analitzen als residents, que presenten diferents símptomes. En aquest moment es posen en marxa els tractaments, ha precisat.





En aquesta jornada de diumenge, 6 pacients tenien un "estat més compromès", de manera que es traslladen a centres sanitaris. Fins a 49 d'ells tenen febre lleu, i 21 presenten clínica respiratòria. Es procedeix a prendre decisions, segons Camacho, així com aïllar pacients més sospitosos.