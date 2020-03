El BCE sorprèn amb una compra d'emergència de 750.000 milions pel coronavirus

El Banc Central Europeu (BCE) ha anunciat aquest dimecres un Programa de Compres d'Emergència per Pandèmies (PEPP) per valor de 750.000 milions d'euros.





El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) s'ha reunit d'emergència aquest dimecres per teleconferència en relació amb la resposta de l'autoritat monetària als desafiaments econòmics del coronavirus Covid-19.





Després de la trobada, l'organisme ha anunciat aquest nou programa de compra d'actius públics i privats per emergència pandèmica que durarà fins que es consideri superada la crisi del coronavirus però que en qualsevol cas no serà abans que finalitzi l'any.





La setmana passada, el BCE va decidir mantenir sense canvis els tipus d'interès com a resposta a l'impacte del coronavirus, encara que va decidir aprovar noves subhastes de liquiditat amb condicions avantatjoses, va millorar per segona vegada les condicions del tercer programa d'operacions de finançament a llarg termini amb objectiu específic (TLTRO-III) i va anunciar que compraria actius per 120.000 milions d'euros fins a final d'any.









No obstant això, l'impacte del paquet va quedar difuminat després que la presidenta de l'organisme, Christine Lagarde, assegurés en la roda de premsa posterior a la reunió de política monetària que no era tasca del BCE reduir la primes de risc dels països.





TEMPS EXTRAORDINARIS





Així, ha anunciat la posada en marxa d'un nou programa temporal de compra d'actius de valors dels sectors públic i privat per contrarestar els greus riscos per al mecanisme de transmissió de la política monetària i les perspectives per a la zona de l'euro que planteja el brot i la creixent difusió del coronavirus.





"Els temps extraordinaris requereixen una acció extraordinària. No hi ha límits al nostre compromís amb l'euro. Estem decidits a utilitzar tot el potencial de les nostres eines, dins del nostre mandat", ha subratllat aquest dimecres la presidenta de l'organisme, Christine Lagarde.





En el cas de les compres de valors del sector públic, l'assignació de referència entre països seguirà sent la clau de capital dels bancs centrals nacionals.





Així mateix, assenyala que aquestes adquisicions es duran a terme de manera "flexible" de manera que es permeti que hi hagi "fluctuacions en la distribució dels fluxos de compra al llarg del temps, entre les classes d'actius i entre les jurisdiccions".





Aclareix, sobre aquest punt, que es concedirà una exempció dels requisits d'elegibilitat dels valors emesos pel govern grec per a les compres en el marc d'aquest programa.





Ha acordat a més ampliar la gamma d'actius admissibles en el marc d'aquest programa als pagarés d'empresa no financers i facilitar els estàndards de garantia ajustant els principals paràmetres de risc i, en particular, l'abast de les reclamacions de crèdit addicionals (ACC) per incloure les relacionades amb el finançament del sector empresarial i garantir així que les entitats de contrapartida puguin seguir utilitzant plenament les operacions de refinançament.





PAPER DE SUPORT A TOTS ELS CIUTADANS





"El Consell de Govern del BCE es compromet a exercir el seu paper de suport a tots els ciutadans de la zona de l'euro en aquest moment tan difícil. Per això, el BCE s'ha d'assegurar que tots els sectors de l'economia puguin beneficiar-se de condicions de finançament favorables que els permetin absorbir aquest impacte. Això s'aplica igualment a les famílies, les empreses, els bancs i els governs", assenyala en el comunicat.





En la mateixa línia, el BCE ha subratllat que "farà tot el necessari dins del seu mandat" i, en aquest sentit, ha recordat que "està plenament preparat per augmentar la mida dels seus programes d'adquisició d'actius i ajustar la seva composició, en la mesura que sigui necessari i durant el temps que sigui necessari" i "explorarà totes les opcions i totes les contingències" per donar suport l'economia en aquest moment.





"En la mesura que alguns límits autoimposats puguin obstaculitzar les mesures que el BCE ha d'adoptar per complir el seu mandat, el Consell de Govern de considerar la possibilitat de revisar-los en la mesura necessària perquè la seva acció sigui proporcional als riscos que enfrontem. El BCE no tolerarà cap risc per a la bona transmissió de la seva política monetària en totes les jurisdiccions de la zona del euro", ha tancat.