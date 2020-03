Parada obligatòria: innovar amb futur

L'Univers té els seus camins perquè els éssers humans tornem a l'equilibri segons les seves pròpies lleis. Les successives DANA ens han assenyalat quins són els límits que pertanyen a la Natura i els que l'especulació li ha tret. I moltes altres coses que hem anat alterant en aquests temps plens de paradoxes.









Ara per la pandèmia d'un virus hem arribat a el bloqueig. S'ha col·lapsat l'economia, ens hem reclòs i assumim una aturada forçada sense saber ni tan sols com utilitzar el nostre temps lliure perquè no hem estat educats per a això. Però tenim l'oportunitat d'aprendre allò que les catàstrofes ens ensenyen: el positiu que és tornar a ajuntar a les famílies, en comptes de delegar les seves cures, perquè integrem i enfortim vincles.





Morelli, psicòloga social italiana que està vivint aquesta crisi i aportant solucions, ha explicat que la pandèmia pel virus COVID-19 ens està enviat un missatge clar: l'única manera de sortir d'aquesta és fer una pinya, fer ressorgir en nosaltres el sentiment d'ajuda als demés, de pertinença a un col·lectiu, de ser part d'alguna cosa més gran sobre el que ser responsable. Podem considerar una parada molt encertada de la sàvia Naturalesa, perquè assumim que és el moment de la corresponsabilitat. Un sentiment noble que ens fa comprendre que del que tu facis depèn la sort de tots els que conviuen amb tu en el teu entorn social.





No és moment de buscar culpables ni de fer retrets; ni tan sols de pensar per què ha passat. Ja s'encarregaran de fer-ho els que han de controlar. En aquesta quarantena reflexiva és hora de pensar què podem aprendre d'aquesta crisi global. Ens recorda que la nostra sort és compartida amb tots els que ens envolten: cada un de nosaltres i els altres depenen de tota les iniciatives bones o dolentes que cadascú faci. I si reflexionem, conclourem que tots tenim un deute amb l'Univers i les seves lleis, i que la Humanitat està començant a pagar el seu primer termini amb aquesta pandèmia.





Però no sembla que els líders mundials estiguin per fer aquesta aturada reflexiu. Són lamentables les manifestacions i les polítiques de Boris Johnson, Trump i alguns altres, que estan donant prioritat a l'economia considerant aquest episodi com un més de la Humanitat amb la seva inevitable sacrifici humà. Una neteja ètnica en tota regla, com depuració inevitable d'una ciutadania que ha de marxar per la seva vellesa en benefici de la deessa Economia. La seva teoria és que protegir l'economia és més important, que és inevitable que morin aquells que no resisteixin a virus, i que els que quedin viuran millor.





Davant d'aquests polítics nocius, el manifest realitzat per Economistes Enfront de la Crisi (EFC) ens insta la responsabilitat perquè no es produeixi un desastre laboral amb un altíssim cost social com a conseqüència de la pandèmia. És moment de cooperar i gestionar amb eficiència i si arribés el cas seguir buscant ajudes i suports des del sector públic per garantir rendes mínimes i sortir de la crisi sense crear més desigualtats, perquè l'objectiu ha de ser finançar o mitigar les conseqüències sobre els sectors més afectats.





En aquesta democràcia complexa cal orquestrar equilibradament totes les dimensions, com assenyala Innerarity. I cal saber la voluntat dels ciutadans i ciutadanes, les seves preocupacions i prioritats, l'efectivitat dels ajuts, els criteris dels experts i finalment els equilibris que es precisen en l'ordre legal. Si tot el seny es posa en el comú de l'acció democràtica salvarem el laberint d'aquesta crisi.





Deia Hannah Arendt que en política tenim dret a esperar miracles i no per superstició, sinó perquè els éssers humans quan actuen lliurement i en comunitat estan en condicions d'aconseguir el inversemblant i incalculable. I això no és utopia: és la força transformadora de la societat quan actua per aconseguir aquest objectiu comú de la societat de benestar. És la societat amb respostes.