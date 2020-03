Exteriors assegura que el Govern central "no s'està plantejant tancar el trànsit aeri"

La ministra d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Arancha González Laya, ha assegurat aquest dijous que el Govern espanyol "no s'està plantejant tancar el trànsit aeri" per evitar la propagació del coronavirus.





En una entrevista a la Cadena SER, la cap de la diplomàcia espanyola ha deixat clar que, tot i que això passés, els espanyols que es troben a l'estranger poden estar tranquils: "Sempre poden tornar al seu país", ha afegit.





En aquesta línia, González Laia ha recordat que el tancament de l'espai aeri té a veure amb la irresponsabilitat d'alguns ciutadans que, tot i les recomanacions sanitàries, "pretenen beneficiar-se dels preus molt baixos" donada la situació.













"Perú havia tancat el seu espai aeri, però quan va veure la de peruans que hi havia fora que volien tornar i la d'estrangers que volien anar-se'n van haver de tornar a obrir-lo", ha apuntat la ministra, que ha fet una crida a la responsabilitat: "No viatgin si no és essencial", ha assenyalat.





NO VIATJAR DE TORNADA A ESPANYA SI NO ÉS ESSENCIAL





González Laya ha insistit en les recomanacions que ja va llançar aquest dimecres als espanyols que es troben a l'exterior: "Els que estiguin de pas, si tenen una manera de trobar com quedar-se, l'hi recomanaria", ha assegurat.





No obstant això, el seu Ministeri treballa per a aquells ciutadans que volen tornar puguin fer-ho: "No parlem de repatriacions organitzades per Espanya", ha incidit, per després explicar que treballen amb les aerolínies i amb altres països per aconseguir-ho.





Així, la titular d'Exteriors ha sostingut que és fonamental "mantenir la cooperació internacional" per fer front a l'epidèmia de Covid-19 que, només a Espanya, ha acabat amb la vida de més de 600 persones i infectat a més de 14.000. Al món, són més de 218.000 les persones que han contret la malaltia.





"La idea que aquest problema pot resoldre un país tancant darrere de les seves fronteres i gestionant el seu problema està veient que té enormes limitacions. Veiem la necessitat de la cooperació per aconseguir una vacuna. Si hi ha alguna cosa que no coneix de fronteres és el virus", ha conclós.