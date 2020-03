Bargalló reconeix que no hi ha data de tornada als col·legis

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, ha assegurat aquest dijous que no hi ha data de retorn a les escoles perquè el confinament per evitar la propagació de l'coronavirus s'allargarà més enllà de 15 dies.





"És evident que el confinament augmentarà en dies i que, com a conseqüència, haurem de prendre decisions sobre el curs escolar", ha dit Bargalló en una entrevista.









Bargalló ha citat la possibilitat de reprogramar i que caldrà prendre decisions sobre el currículum: "Haurem d'aprendre a reprogramar, prendre decisions sobre el currículum i estem preparats".





"Vivim una situació nova i ens hem d'adaptar dia a dia", ha afegit el conseller a un dia de complir-se una setmana del tancament de les aules.





El conseller ha rebutjat l'opció d'allargar el curs durant les vacances de juliol i agost, però ha indicat que s'ha de poder fer la selectivitat i que el batxillerat deu haver acabat al juny.





"Si al juliol encara estem així, el drama social i col·lectiu serà tan gran que la selectivitat no seria el més important", ha conclòs.





TARGETES MONEDER





Bargalló també ha anunciat que entre aquest dijous i divendres es començaran a repartir unes 180.000 targetes moneder per als nens que tinguin beca menjador, el que es farà a través dels consells comarcals i els ajuntaments.





Precisament, municipis del Baix Llobregat han plantejat aquest dijous en declaracions a Europa Press que les targetes moneder que la Generalitat preveu lliurar als beneficiaris de les beques menjador es faci a les escoles per part de les direccions dels centres i no des dels ajuntaments i Consells comarcals com proposa el Govern per "no col·lapsar més" els serveis municipals.