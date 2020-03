Espanya registra 767 morts i més de 17.100 contagiats pel coronavirus

En l'actualització de dijous 19 de març de les dades del coronavirus oferta pel director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, s'ha informat que hi ha 17.147 casos d'infectats a Espanya, dels quals 939 són a la UCI. S'han comptabilitzat 767 morts fins a la data i en un sol dia s'han sumat 3.431 positius addicionals.









Com a la resta de dies de la pandèmia del coronavirus, la malaltia del qual es coneix amb el nom de Covid-19, la Comunitat de Madrid continua sent la regió més afectada, on ja s'han detectat 6.777 casos i 498 morts.





En la resta de comunitats autònomes les xifres se situen en els 2.702 persones a Catalunya, 1.190 al País Basc, 1.008 a Andalusia, 921 a la Comunitat Valenciana, 868 a Castella i Lleó, 801 a Castella-la Manxa i 482 a Navarra. Així mateix, Aragó compta amb 281 casos, Astúries amb 292, Balears amb 169, Canàries 220, Cantàbria 83, Ceuta 1, Extremadura 241, Galícia 453, Melilla 23, Murcia 167 i La Rioja 468.





"No hi ha unes diferències substancials entre comunitats autònomes, excepte en el percentatge d'ingressats en UCI, que a Madrid són superiors a la resta de les comunitats, i en la letalidad, que en aquelles regions amb més casos també hi ha un increment de mortalitat respecte a les altres", ha assenyalat el director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón.





En aquest sentit, ha recordat que ja han mort tres persones menors de 65 anys. "L'impacte en aquests grups és molt menor, però això no vol dir que no hi hagi casos greus en els mateixos ja que, desgraciadament, ja hem tingut almenys tres morts menors de 65 anys", ha postillat.





Així mateix, Simón ha informat que el 33 per cent de les persones afectades pel nou coronavirus a Espanya tenen més de 65 anys i el 18 per cent més de 75 anys. A més, en el 32 per cent aquestes persones, al costat dels grups de major risc de patir la malaltia, han patit pneumònia greu. No obstant això, Simón ha demanat valorar aquestes últimes dades "amb precaució" perquè es basen en informacions "parcials".





Dit això, Simón ha recordat que s'estan implementant "moltes mesures" a Espanya per a controla el virus, i ha assegurat que, encara que els casos continuen augmentant tots els dies, això "no significa" que Espanya vagi "malament", sinó que "a poc a poc" es pot anar aproximant al pic màxim d'incidència.





"Cada dia seran una mica més els casos, per la qual cosa és important mantenir la tensió fins que descendeixin de manera estable el nombre de persones afectats i, fins a aquest moment, continuarà sent necessari establir mesures de control", ha dit.