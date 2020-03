La banca retallarà un 3%-5% els seus ingressos en el millor escenari pel Covid-19

Oliver Wyman calcula que els ingressos de la banca europea es reduiran entre un 3% i un 5% a causa del coronavirus, en un escenari en què la crisi aguda es resolgui en gran mesura en un període de dos a tres mesos.





Així ho posa de manifest en el seu informe 'responding to COVID-19', en què assenyala que, en un escenari mitjà en el qual el control tard sis mesos en recuperar-se, les pèrdues d'ingressos podrien arribar a xifres de dos dígits i l'amenaça de pèrdues de crèdit augmentaria considerablement.





En el pitjor dels escenaris, en què la pandèmia es prolonga per més de dotze mesos, Oliver Wyman preveu que l'ansietat permanent del públic desencadenaria una recessió mundial, però no ha quantificat l'impacte per a la banca per la incertesa que envolta a aquest escenari sever.





La consultora ha assenyalat que el brot de coronavirus arriba en un moment en què l'economia mundial és "fràgil i altament dependent de l'arquitectura financera" i la majoria de bancs europeus es troba en una primera fase de resposta, gestionant qüestions immediates per a la seva plantilla com la limitació de viatges, cancel·lació d'esdeveniments o establiment de períodes de quarantena per contenir la propagació, mesures que "no seran suficients si la situació es desenvolupa a el ritme de les passades setmanes", ha advertit.









Per fer front a el desafiament i minimitzar els riscos, Oliver Wyman recomana que els bancs adoptin una aproximació de "centre de control" i construeixin un model d'escenaris a mida i un pla de contingència per donar continuïtat als seus negocis.





La consultora preveu que si la crisi aguda es resol en dos o tres mesos, el negoci bancari tornarà a la normalitat ràpidament després d'un "sotrac". En aquest escenari, veu probable que el creixement econòmic s'estabilitzi o es reverteixi i que els bancs centrals redueixin els tipus d'interès, reduint-se els ingressos de tota la banca europea del 3% al 5%.





Si es triga sis mesos a recuperar el control, tindria lloc un escenari de no creixement de l'economia o una recessió limitada, i les pèrdues d'ingressos per a la banca podrien arribar xifres de dos dígits i l'amenaça de pèrdues de crèdit augmentaria considerablement.





A l'escenari més sever, en què la pandèmia durés més d'un any, el virus es propagaria àmpliament i el públic romandria en estat d'ansietat, el que desencadena una recessió mundial. Per a aquest escenari, no s'ha quantificat l'impacte en els ingressos de la banca a causa de l ' "incert territori" d'aquesta etapa.





Oliver Wyman assenyala que les entitats han d'analitzar i considerar cadascun dels tres escenaris des de la qual seria l'actual 'fase 1', passant per una 'fase 2' d'impacte en els sectors associats i directament afectats pel Covid-19 com la aviació i una 'fase 3' d'efecte dòmino a les empreses relacionades amb viatges, restauració i hostaleria.





En una 'fase 4' es veurien materialment afectades les indústries de serveis (particularment bancs, asseguradores, administradors d'actius, advocats i comptables) si la confiança dels inversors es veu sacsejada i els fluxos d'operacions i d'inversió es paralitzen, i en una 'fase 5' l'impacte colpejaria a al consumidor final, des dels que ja viuen les conseqüències en alguns sectors (com la reducció dels contractes a zero hores per part de les empreses que es retiren de les despeses a curt termini), fins a una reducció de costos més sistemàtica (pèrdua de llocs de treball), a mesura que les empreses adopten mesures proactives per protegir els marges d'explotació durant un període d'agitació de la demanda o l'oferta.





SUPORT A CLIENTS I TREBALLAR EN COL·LABORACIÓ





Oliver Wyman ha apuntat que tindran èxit les institucions financeres que mostrin agilitat en la presa de decisions i se centrin en àrees de suport significatives com ampliar els terminis dels crèdits, i recomana un enfocament de "triatge" basat en una avaluació de la sostenibilitat dels clients en els sectors i regions més afectats.





La consultora espera un increment massiu en la demanda dels client dels canals digitals i veu "poc probable" que els usuaris tornin als canals analògics, de manera que proposa als bancs que desenvolupin una campanya d'educació sobre capacitats digitals, ampliïn el suport central d'atenció telefònica, pal·lien les llacunes en l'abast dels serveis que poden prestar-se a través dels canals online i planifiquin els canvis en l'estructura física de les sucursals.





Així mateix, Oliver Wyman ha instat el sector financer a buscar formes de treballar en col·laboració amb el Govern i els reguladors per poder donar suport l'economia en general.





"El sector financer ha de desenvolupar un conjunt de polítiques de regulació que donin suport a la capacitat del sector per minimitzar l'impacte d'aquesta crisi en els seus clients, com poden ser intervencions monetàries i fiscals per donar suport l'economia, suport a la concessió de préstecs addicionals a les empreses o canvis en la política social per donar suport al flux d'efectiu de les persones que s'absenten de la feina per la seva pròpia malaltia o per tenir cura de familiars malalts", ha assenyalat en el seu informe.