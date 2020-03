Els metges consideren "urgent" realitzar les proves al personal sanitari que pot estar contagiat

El Consell General de Col·legis Oficials de Metges d'Espanya (CGCOM) ha reclamat com a "urgent" fer la prova del coronavirus a tot personal sanitari que pugui ser sospitós d'haver-se contagiat, ja que consideren que "la seguretat dels professionals és essencial per poder seguir combatent aquesta pandèmia".





A través d'un comunicat, els metges diuen igualment a protegir "al màxim" als equips assistencials, dotant-los de tot el material de protecció que necessitin. "S'han d'articular les mesures excepcionals que atorga l'Estat d'Alarma per poder disposar de material per a tots. Aquestes necessitats es veuran augmentades per la necessària protecció de tots els establiments no només sanitaris sinó socials (especial problema a les residències d'avis), d'abastament alimentari (cadena essencial) i en les nostres forces de seguretat de l'Estat i empleats públics amb funcions en aquesta crisi", asseguren.









Així, insisteixen més en la necessitat d'aconseguir que "el personal hospitalari afectat d'simptomatologia lleu deixi d'acudir a l'hospital per elevat risc de contagiar companys i pacients". Sobre l'estratègia global contra el coronavirus, apunten que "detecció precoç, diagnòstic precoç, aïllament dels casos i quarantena dels contagis és la millor mesura en l'actualitat".





Al costat d'això, aposten per "multiplicar" la capacitat diagnòstica actual i fer els tests a totes els pacients amb infeccions respiratòries de qualsevol gravetat en aquells llocs on hi hagi transmissió comunitària. "Hem de contenir la infecció amb bona epidemiologia, buscant el col·lectiu i els contactes de cada cas, per d'aquesta manera poder incorporar mesures de quarantena", afegeixen.





D'altra banda, el CGCOM ha fet una crida a tots els metges que es trobin en situació especial sense assistència, jubilats, a aquells que estan pendents d'agafar les seves places MIR i als que no van poder aconseguir nota, amb la finalitat que es posin a disposició de les administracions sanitàries per ajudar en la lluita en primera línia d'aquesta crisi.





No obstant això, reclamen que la contractació d'aquest personal es faci "de manera escalonada" d'acord amb les necessitats ia competències, de manera que es comenci per "els que compten amb més formació i es vagi disminuint les exigències segons es vagi necessitant". "No hauríem justificar irregularitats ni en contractacions ni en aspectes laborals i retributius. Si hem de donar un pas al front amb els nostres MIR d'ultimo any, accelerem el seu reconeixement com a especialistes i contratémoslos com a adjunts a contracte temporal", reivindiquen.





Malgrat aquestes reivindicacions, els metges defensen que estaran "a la banda" de Govern en "les decisions més difícils i complexes". "És hora de grans decisions. No toca mirar enrere, sinó demanar fermesa i bon govern. Elevar el grau de distanciament social, designar espais d'atenció monogràfica a coronavirus i qualsevol altra mesura destinada a reduir l'impacte de l'epidèmia mereixeran tota la nostra consideració", argumenten.





Finalment, han enviat un missatge de "agraïment i de responsabilitat" a tots els ciutadans espanyols. "Agraïment per totes les manifestacions de suport i reconeixement a la tasca de milers de metges. Aquest aplaudiment generalitzat ens omple d'emoció i ens anima a seguir desenvolupant la nostra tasca. Això ens permet manar-un missatge de responsabilitat. Necessitem més que mai del vostre esforç col·lectiu, necessitem com mai del vostre compromís i suport. No aconseguirem aconseguir els objectius sense el vostre acatament de les mesures preventives que estan difonent des de l'autoritat sanitària. Quedar-se a casa ha de ser una obligació de tots", conclouen.