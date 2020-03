El Govern central transferirà 210 milions d'euros a les comunitats autònomes per afrontar el coronavirus

"Arriben els moments més durs", ha afirmat Salvador Illa, ministre de Sanitat. El govern ha afirmat que preveu que en els pròxims dies segueixin augmentant els contagis, però creuen que "ens estem acostant a el pic". Per a fer front a les conseqüències de l'augment de les infeccions per Covid-19, l'Executiu ha anunciat una injecció de 210 milions d'euros a les comunitats autònomes per a que puguin fer front a les conseqüències del coronavirus.













De la mateixa manera, el ministre de Sanitat ha anunciat que el sistema sanitari s'ha reforçat amb la incorporació de 8.000 aspirants a MIR, 11.000 professionals d'infermeria sense plaça i 17.000 estudiants de tercer i quart any de medicina i infermeria.





Salvador Illa també ha explicat que s'han reforçat els mecanismes de compra per aconseguir l'aprovisionament necessari per als professionals sanitaris. Fins avui, el govern ha redistribuït 1,5 milions de màscares, i avui es distribuiran 327.000 més. Per a això, el govern està supervisant les indústries capaces de produir aquest material.





El ministre de Sanitat ha estat acompanyat de el vicepresident segon de govern, Pablo Iglesias. El líder de Podem ha anunciat una flexibilització de la despesa de 300 milions d'euros destinats a que els ajuntaments puguin utilitzar el seu superàvit per afrontar les conseqüències del coronavirus.





Així mateix, el vicepresident del Govern ha anunciat la creació d'un fons amb 300 milions d'euros perquè les comunitats autònomes "puguin garantir l'atenció social als col·lectius més vulnerables".





El vicepresident segon de govern ha assenyalat tres eixos on destinar els diners: a l'atenció domiciliària de la gent gran i dependent que s'han confinat en soledat, a el reforç de personal a les residències i a l'assistència a les persones sense llar.