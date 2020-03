El Govern central contracta 30.000 sanitaris

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha detallat que s'han incorporat de manera gradual un total de 30.000 professionals sanitaris al Sistema Nacional de Salut (SNS) per lluitar contra el coronavirus, i s'han lliurat 1,5 milions de màscares en els últims dies, més 327.000 que s'afegiran avui. A més, segons ha afegit el vicepresident d'Afers Socials, Pablo Iglesias, es posaran a disposició més de 19.500 llits en més de 1.000 edificis de serveis socials.













Dels 30.000 nous professionals, 8.000 són MIR de quart i cinquè curs, 11.000 d'Infermeria que es van quedar sense plaça, 10.000 estudiants d'Infermeria i 7.000 de Medicina dels últims cursos. De la mateixa manera, Illa ha ressaltat que "tots" els centres de sanitat privada estan "a les ordres" de les conselleries autonòmiques de Sanitat, funcionant com "una única xarxa". "Això està funcionant a plena satisfacció", ha assegurat.





El ministre ha mostrat el compromís de Govern per "reforçar" el sistema sanitari públic, amb l'objectiu de "contenir com més aviat" la crisi i "guanyar més d'hora que tard la batalla al virus". "Aquesta amenaça excepcional ha permès constatar que la bona imatge del nostre sistema sanitari, considerat com un dels millors del món, no era una llegenda, té una fama més que justificiada", ha reivindicat, situant als sanitaris com el seu "valor més essencial".





Al respecte, Illa ha recordat que s'han reforçat els mecanismes de compra de materials de protecció de seguretat per als professionals. Així, ha fixat tres estratègies: comprar "tant com es pugui" al mercat, garantir la "equitat" a Espanya a través de la distribució del material entre CA i organitzar la producció nacional d'aquests productes. L'adquisició del material per part de Govern, en qualsevol cas, no impedeix que les comunitats autònomes i altres agents sanitaris puguin comprar més "si així ho estimen oportú", ha precisat.





Sobre la redistribució de material d'unes comunitats a unes altres, ha afirmat que es fan "només en casos estrictament necessaris", perquè els productes de seguretat "siguin on més calen". A la qüestió, ha ressaltat la "bona col·laboració amb tots els consellers autonòmics".





D'altra banda, i l vicepresident de Govern i ministre de Drets Socials i per l'Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha informat que l'Executiu ha creat un fons social extraordinari dotat amb 300 milions d'euros per reforçar l'assistència a domicili de gent gran , dependents o amb discapacitat afectades pel tancament de centres de dia o centres socials, i que "en molts casos estan sols i soles a casa seva".





Així ho ha posat de manifest Esglésies durant la roda de premsa telemàtica des de La Moncloa, que ha ofert aquest dijous al costat de el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que ha delegat en Pablo Iglesias la coordinació dels serveis socials amb les comunitats autònomes.





"Estem reforçant així l'assistència a domicili per garantir la salut, el suport, la vinculació a l'entorn, la seguretat i l'alimentació de totes aquestes persones", ha destacat.





El vicepresident ha apuntat així mateix que aquest fons de 300 milions servirà també per reforçar i ampliar els dispositius de teleassistència domiciliària; per reforçar les plantilles dels centres dels serveis socials i les residències de gent gran, "un dels llocs més vulnerables en aquesta emergència sanitària".





En aquest sentit, ha reconegut que les "plantilles" de les residències d'avis "estan desbordades" i ha afegit que "en molts casos no han disposat dels equips de protecció individual necessaris" per atendre persones afectades pel coronavirus. Així, ha assenyalat que els protocols previs per episodis de grips epidèmiques "estan desfasats i no serveixen en l'actual situació".