Noranta països prohibeixen l'entrada d'espanyols o suspenen les connexions amb Espanya

Els països que prohibeixen l'entrada d'espanyols o han suspès les connexions amb Espanya amb motiu de l'epidèmia de coronavirus sumen ja un total de 90, segons l'últim balanç del Ministeri d'Afers Exteriors, UE i Cooperació.













A més, altres 32 països imposen modalitats de quarantena per a viatgers l'origen sigui Espanya. En tot cas, el Govern ha redoblat la seva crida a que s'eviti tot viatge no essencial. "Sé que hi ha ofertes molt temptadores, però no viatgin, siguin responsables", ha dit la ministra d'Exteriors, Arancha González Laya.





Els països que prohibeixen l'entrada d'espanyols o han suspès les comunicacions aèries i/o marítimes són Albània, Aràbia Saudita, Algèria, Argentina, Armènia, Àustria, Bahames, Bangla Desh, Bolívia, Bulgària, Cambodja, Canadà, Txad, Xile, Xipre, Colòmbia, Costa d'Ivori, Costa Rica, Dinamarca, Equador, Egipte, Emirats Àrabs Units i El Salvador.





També Eslovàquia, Eslovènia, Estats Units, Estònia, Filipines, Finlàndia, Geòrgia, Grècia, Guatemala, Guinea Equatorial, Haití, Hondures, Hongria, Índia, Iraq, Illes Marshall Israel i Jamaica. Japó prohibeix des de dimecres 18 l'entrada de no japonesos que hagin estat en els 14 dies anteriors a Madrid, País Basc, Navarra o la Rioja.





El grup de països que impedeix l'entrada d'espanyols o ha suspès comunicacions inclou també a Jordània, Kazakhstan, Kenya, Kirguizistan, Kuwait, Letònia, Líban, Libèria, Lituània, Madagascar, Malàisia, Malta, Marroc, Maurici, Moldàvia, Montenegro, Noruega , Oman, Panamà, Paraguai, Perú, Polònia, Portugal, Qatar, la República Txeca, República Dominicana, Romania, Rússia, Saint Lucia, Senegal, Sèrbia, Seychelles, Singapur, Sri Lanka, Sud-àfrica, Sudan, Suïssa, Trinitat i Tobago, Tunísia, Turquia, Ucraïna, Uruguai, Uzbekistan, Veneçuela, Vietnam i Djibouti.





Quant als que imposen modalitats de quarantena, són Austràlia, Angola, Azerbaidjan, Bahrain (que tampoc expedeix visats en fronteres o aeroports), Bòsnia i Hercegovina, Brunei, Burundi, Xina, Croàcia, Cuba, Dominica, Guinea Conakry, Islàndia, Kiribati, Laos, Macedònia del Nord, Mali, Mauritània, Moçambic, Myanmar, Níger, Nigèria, Nova Zelanda, Rwanda, Romania, Samoa, San Cristóbal i Neus, Sierra Leone, Tailàndia, Taiwan, Uganda i Zàmbia.





En canvi, Alemanya, Camerun, Corea de Sud, Irlanda, Itàlia, Nepal i Turkmenistan adopten un altre tipus de mesures en cas de viatge.