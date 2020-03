'La jaima del saharaui': la peripècia dels últims soldats espanyols al Sàhara

La major part de les memòries, o memòries novelizadas, dels que van complir el seu servei militar al Sàhara espanyol o Ifni es limiten a narrar, amb millor o pitjor fortuna i credibilitat, el desenvolupament de la seva experiència. Alguns les amaneixen amb notes de color sobre els paisatges que van conèixer o la societat local amb la que van tenir contacte. Però el cas dels que utilitzen aquest material com a base per a redactar una obra de ficció és excepcional i el resultat, irregular. Albert Marín Ausín ho ha fet a 'La jaima del saharaui' (Silva editorial) amb notable habilitat i excel·lent resultat.









L'autor relata la peripècia de tres reclutes tarragonins -Toni, Cristóbal 'Tòful' i Robert- que coincideixen en 1974 al Sàhara i ho fa amb una descripció molt detallada i interessant de com es va desenvolupar la seva vida durant aquest temps, les seves desventures amb comandaments atrabiliaris, les seves relacions amb companys d'altres procedències, els seus temors en serveis fart delicats o incòmodes pel perill que suposaven les accions de l'emergent Front Polisari o les insuportables temperatures estiuenques de l'interior del desert i les tensions i patiments propis de la vida militar. També la manca de vida afectiva, que Robert atenua a força de relacions epistolars amb la seva nòvia Ana Maria, el semental Toni mitjançant perilloses relacions adúlteres amb certes esposes de gent principal de la ciutat i el poderós, i en el fons ingenu, Tòful amb el inici de relacions sentimentals amb la nativa Jadiyetu.





Aquesta vida militar i sentimental s'articula amb una trama novel·lesca que té com a protagonista a una antiga veïna, núvia platònica de Toni, Rosa, casada amb un pocavergonya que administra diversos bordells de Barcelona i prostitueix a la seva pròpia dona. Aterren tots dos a Aaiun, on l'indesitjable individu vol estendre el seu 'negoci' i és aquí on entren en Toni i els altres per descobrir que, a més de les seves actuals excessos, Gerardo, l'individu en qüestió, ja havia comès altres durant la guerra civil van perjudicar a la família del primer d'ells. Es confabulen llavors els nois per, d'una banda, alliberar Rosa de la seva esclavitud i, d'altra, ajustar els comptes al tal Gerard, que a la fi acaba rebent el seu merescut, encara que afortunadament per persona aliena a ells. La novel·la està estructurada en tres parts. Dos -la introducció que explica els excessos de Gerardo en la guerra i el servei militar dels protagonistes al Sàhara- en el primer volum i l'última -la vida dels tres protagonistes a Tarragona i Barcelona després d'abandonar l'exèrcit- en el segon.





Marín Ausín ha fugit del relat fàcil, lineal i rutinari i, per contra, ha demostrat una sorprenent capacitat de fabular i d'unir experiències pròpies i fets reals amb una ficció novel·lesca molt bé embastada i convincent, escrita a més de forma ordenada i pulcra, amb una construcció lògica de la trama argumental, abundants dosis d'intriga i incertesa, uns personatges molt ben descrits i, cosa insòlita, pràcticament sense errors històrics, tan freqüents en obres anàlogues. Més que suficient per no abandonar el llibre fins que s'arriba a la fin dels dos toms. Entre tots dos, prop de 700 pàgines. I amb una conclusió que l'autor ha de fer seva: "vam tenir l'oportunitat de conèixer el desert, a què, influenciats per la seva màgia, ja mai podrem oblidar" (Tom 1, pàgina 14).