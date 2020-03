El Liceu ofereix una àmplia programació d'òpera per internet

La imaginació al poder. Pensàvem que la pandèmia que ens ha trasbalsat la vida hauria d'impedir la continuïtat de l'activitat teatral, però no és així. Afortunadament les modernes tecnologies permeten portar el món de l'espectacle fins al nostre propi domicili.









El nostre primer coliseu líric, el Gran Teatre del Liceu, ha habilitat un ampli ventall de continguts audiovisuals a través de diferents plataformes com My Opera Player, Youtube, TV3 a la carta i ART Concert. Des d'ara, els usuaris podran gaudir d'òperes emblemàtiques de les últimes temporades com 'Norma' de Bellini i 'Rigoletto' de Verdi, que estaran disponibles a la plataforma digital posada en marxa pel Teatre Reial, My Opera Player, registrant i introduint el codi OperaEnCasa. La mateixa plataforma habilitarà una estrena d'òpera cada dia, o bé de Reial o del Liceu, entre les quals destaquen 'I Capuleti ei Montecchi' de Bellini, 'Macbeth' de Verdi, 'Un ballo in maschera' de Verdi, 'Roméo et Juliette' de Gounod,'L'italiana in Algeri' de Rossini i 'La Gioconda' de Ponchielli.





També es posarà a disposició dels més petits quatre dels espectacles més exitosos d'El Petit Liceu a través del seu canal de Youtube: 'La petita flauta màgica', 'El jove barber de Sevilla', 'La Ventafocs' i 'Pere i el llop'. A més, el Liceu ofereix altres títols a través de plataformes com TV3alacarta, on es pot gaudir de 'L'enigma di Llegiu' de Casablancas, o com ART Concert, on des d'octubre es pot gaudir de l'espectacular producció de 'Turandot' de Puccini que va iniciar l'actual temporada.





Finalment, estan disponibles així mateix per a baixar els programes de mà i guies didàctiques de la temporada. Consulta tota la programació en www.liceubarcelona.cat/elliceuacasa