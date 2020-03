Toni Moog reestrena el seu nou espectacle "Fortnique" per Instagram

"Jo estrena sí o sí, el coronavirus no va a impedir-m'ho", ha dit l'actor còmic Toni Moog que tenia previst reestrenar el seu espectacle "Fortnique, folla como puedas", avui dijous dia 19 a la nit al Club Capitol. Tot estava previst perquè la funció fos com manen els cànons, amb la litúrgia pròpia d'aquests actes i la presència de convidats, premsa i públic. Però va arribar l'odiat coronavirus i els va trasbalsar tot.









Què fer? El més fàcil hauria estat suspendre i esperar que les circumstàncies canviessin. Però el temps apressa. L'històric Capitol té els dies comptats i, a més, ens avorrim molt confinats en els nostres respectius domicilis. De manera que Toni Moog ha resolt aplicar el lema 'Humor per passar l'aïllament' i solidaritzar-se amb la campanya #YoMeQuedoEnCasa convidant-nos a tots a assistir a la funció mitjançant el visionant amb un fragment de l'espectacle en directe via Instagram Live. "Si ve per tal del món que ens agafi bé riguts" explica, tal com fa a l'inici de cada representació i així ho repetirà avui dijous 20 a dos quarts d'onze. De segur que, sense moure'ns de casa, ens desternillaremos un cop més de riure amb el seu humor provocatiu i llengut, oblidant durant una bona estona el nostre avorriment, soledat i importància.





Recordem que Toni Moog porta més de tretze d'anys a la Sala Pepe Rubianes del Club Capitol, que ha superat les 1.000 funcions amb més de 400.000 espectadors xifres que el col·loquen molt merescudament entre els humoristes més reeixits del panorama nacional.