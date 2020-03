El cap de la Policia Nacional a Catalunya dóna positiu en Covid-19

El comissari en cap de la Policia Nacional a Catalunya, José Antonio Togores, ha donat positiu en les proves de coronavirus (Covid-19) i es troba bé treballant des del seu domicili com a mesura de prevenció, segons han informat fonts policials.





El comissari en cap de Catalunya va començar a trobar malament el cap de setmana. En donar positiu en Covid-19, roman aïllat a casa seva. Fonts del Ministeri de l'Interior han assenyalat que no hi ha constància que cap altre comandament o membre de la cúpula del departament ministerial hagi donat positiu.





Dimarts de la setmana passada, 10 de març, Togores va ser un dels comandaments que va rebre a Barcelona la visita del número dos de Fernando Grande-Marlaska al Ministeri de l'Interior, el secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez.





En l'acte del dia 10 es va commemorar el 196 aniversari de la Policia Nacional i el número dos d'Interior va aprofitar per visitar la Comandància de la VII Zona de la Guàrdia Civil i el Complex Central dels Mossos d'Esquadra a Sabadell. Durant la jornada va estar acompanyat per la delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera.





La Policia Nacional comptabilitzava entre la seva plantilla 60 positius per Covid-19 i la Guàrdia Civil altres 34 casos confirmats la nit de dimecres.





En Institucions Penitenciàries, també depenent del Ministeri de l'Interior, aquest dimecres a la nit hi havia onze casos positius, deu d'ells treballadors i un més d'un pres de centre penitenciari d'Àlaba. Tres interns es trobaven sota supervisió en centres hospitalaris a l'espera de les proves.





Al voltant de 60 reclusos, a més, es troben aïllats en les seves cel·les dins de les presons de l'Administració General de l'Estat, amb mesures de control reforçades en presentar símptomes compatibles amb el Covid-19.





Institucions Penitenciaris ha assenyalat que no hi havia constància d'incidents ressenyables a les presons. El sistema penitenciari espanyol té uns 50.000 reclusos i compta amb 24.000 funcionaris públics. Tant l'Institut Armat com la Policia Nacional tenen plantilles que ronden els 70.000 efectius.





Aquest dimecres es va registrar la primera pèrdua humana amb la mort d'un guàrdia civil de 39 anys amb destinació a Valdemoro (Madrid).