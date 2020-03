Posposats els Grans Premis de Països Baixos, Espanya i Mònaco de Fórmula 1

La Fórmula 1 ha confirmat aquest dijous que els Grans Premis de Països Baixos, Espanya i Mònaco han estat posposats a causa de la propagació mundial del coronavirus, amb el que es complica encara més el calendari de la competició.





Els ajornaments d'aquestes cites de Països Baixos, Espanya i Mònaco se sumen a la cancel·lació del Gran Premi inaugural d'Austràlia i als ja confirmats retards dels Grans Premis de la Xina, Bahrain i Vietnam.









El Gran Premi dels Països Baixos, que tornava al Mundial per primera vegada des de 1985, s'anava a celebrar a Zandvoort de l'1 al 3 de maig, amb la carrera al Circuit de Barcelona-Catalunya una setmana després i l'històric Gran Premi de Mònaco del 21 al 24 de maig.





"A causa de la naturalesa contínua i fluïda de la situació de COVID-19 a nivell mundial, la Fórmula 1, la FIA i els tres promotors han pres aquestes decisions per garantir la salut i la seguretat del personal, els participants en el Campionat i els aficionats, que segueix sent el nostre principal preocupació", va confirmar la F1 en un comunicat.





La Fórmula 1 i la FIA continuen treballant estretament amb els promotors afectats i les autoritats locals per monitoritzar la situació i trobar el temps apropiat per estudiar la viabilitat de possibles dates alternatives per a cada Gran Premi més endavant, en aquest 2020, "si la situació millora".





Aquest dimecres, la Fórmula 1 va avançar el descans que sol programar a l'estiu als mesos de març i abril, per a poder guanyar temps al calendari a causa de la pandèmia de coronavirus que ha detingut l'esport mundial i, per tant, el Mundial de F1.