Generalitat: "Menys desinfeccions i més tancar el port, l'aeroport i vies fèrries"

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha defensat que no té cap sentit tenir oberts l'aeroport del Prat de Barcelona, el Port de Barcelona i els accessos a Catalunya per vies fèrries: "Menys desinfeccions i més tancar el port, l'aeroport i les vies fèrries".









Així ha respost en ésser preguntat aquest dijous en roda de premsa pel desplegament de l'Exèrcit a Catalunya per desinfectar el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat, i ha criticat que no els consta cap informació oficial al respecte: "Esperem que ens ho confirmin i s'opti per una via de comunicació més oficial que comunicar-se pels mitjans de comunicació".





Acompanyat telemàticament de la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, i la consellera de Salut, Alba Vergés, el titular d'Interior ha recordat que el president de la Generalitat, Quim Torra, ja va proposar divendres tancar aquestes infraestructures per evitar més contagis.





"Si haguéssim pres la decisió proposada pel president de la Generalitat avui no hauríem de desinfectar el port, l'estació de l'AVE i l'aeroport perquè estarien tancats", ha insistit.





Buch també ha preguntat quantes hores durarà la desinfecció: "La proposta de la Generalitat deixava clar que era necessari tancar aquests tres espais perquè, quan desinfectin aquests espais, Quantes hores durarà aquesta desinfecció? Durarà minuts, durarà hores, durarà dies , quant durarà? Al cap d'uns dies tornarà a estar infectat? ".