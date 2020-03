La Diputació de Barcelona compra material sanitari per protegir els treballadors davant el coronavirus

La Diputació de Barcelona ha procedit a la compra de material sanitari amb l'objectiu de protegir els seus treballadors de serveis essencials que han de fer feina tot i declarar-se l'estat d’alarma decretat el 14 de març.













Així, ha comprat 100.000 mascaretes de protecció i 16.800 granotes de protecció, que està previst que arribin la setmana vinent.





Aquest material s’oferirà als serveis bàsics que presta la corporació, sobretot al Centre Residencial RESPIR per a estades temporals de gent gran i a les unitats mòbils del Servei Local de Teleassistència, així com als ajuntaments per a què el distribueixin entre els i les professionals dels serveis essencials com són: la policia local, serveis d’atenció domiciliària i brigades de neteja, entre d’altres, que necessitin dotar-se de material EPI (Equips de Protecció Individual) perquè puguin continuar amb la prestació ordinària de serveis bàsics per a la ciutadania.

Aquest material ja estarà disponible la setmana vinent.





La corporació està treballant en una nova compra, que inclourà altres materials com guants i ulleres, en la qual també incorporarà mitjans de detecció ràpida del COVID-19 per poder fer la prova a tots aquests treballadors.