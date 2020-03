La Generalitat alerta del col·lapse de la sanitat catalana

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha insistit aquest dijous en demanar un confinament total dels ciutadans, i ha augurat una situació crítica per la sanitat aquest cap de setmana i de "col·lapse" per a la setmana que ve, com ja ha avisat la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés.









Ho ha dit en una entrevista a BBC World Service, en què ha tornat a defensar el tancament de Catalunya i ha dit que el Govern central considera que "no es necessita, que és preferent mantenir oberts els aeroports i ports", cosa que no és la millor opció, segons Torra, que creu que només es derrotarà el coronavirus si els ciutadans es confinen en els seus habitatges.





Torra, que va donar positiu en coronavirus i està confinat a la Casa dels Canonges de la Generalitat, ha garantit que la seva màxima preocupació és el sistema sanitari, i ha recalcat que han pres mesures per intentar mitigar els efectes de la gestió del Covid-19 , com fer una crida a estudiants de Medicina i treballar amb la sanitat privada.