Els comitès d'empresa de Nissan impugnaran l'ERTO

La reunió a Nissan per tractar l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) sobre l'estat d'alarma pel coronavirus ha finalitzat sense acord, en no concretar les mesures i condicions necessàries que des dels Comitès d'Empresa consideraven primordials.









Des dels Comitès d'Empresa de les plantes afectades per aquest ERTO (Zona Franca, Montcada i Sant Andreu de la Barca) han sol·licitat establir un complement salarial per garantir el 90% sense que s'incloguessin les pagues ni les vacances, però sobretot que es pogués restablir l'activitat única i exclusivament mentre no tingués la garantia de propagació del contagi entre els treballadors.





Les condicions d'aplicació d'aquest ERTO unilateral per força major seran:





- Complement del salari a el 80% (això afecta a pagues i vacances).

- Als treballadors que puguin treballar des de casa o els que es puguin garantir les mesures sanitàries adequades no els afectarà l'ERTO.

- No estaran afectades les persones pendents de prejubilació.

- Període d'afectació: mentre durin les causes per les quals presenten l'ERTO (falta de subministraments) i no hi hagi possibilitat de garantir les mesures de recomanació de protecció a la salut.

- Comunicació a l'administració amb efectes retroactius des del dia 16 de març (això ha de ser aprovat per la mateixa Administració).





Des dels sindicats creuen que "ens sembla una manca total de respecte la nul·la voluntat de Nissan de buscar un acord positiu, establint unes condicions molt per sota del que està cobrint el sector".





La situació que es produeix amb aquesta decisió unilateral no fa més que posar en risc les pròximes negociacions, la viabilitat de les plantes i el futur de tots els que treballen en Nissan. Per això, des dels Comitès han explicat que prendran les mesures necessàries per a la impugnació d'aquest ERTO.