El Govern central descarta "de moment" tancar l'espai aeri

El Govern central no preveu "de moment" tancar l'espai aeri, segons ha assegurat el ministre de Transport, José Luis Ábalos, qui, tot i això, ha instat els ciutadans a evitar desplaçaments "que no tinguin garantit el retorn".









"S'han realitzat vols quan ja es preveien les restriccions", ha censurat el ministre, que va insistir que no es realitzin viatges que no siguin per les causes inajornables o de força major establertes en el Decret de l'estat d'alarma.





Pel que fa a la tornada dels viatgers que estaven a l'exterior quan va iniciar aquest estat d'alarma i volen tornar a Espanya, Ábalos ha indicat que s'han de posar en contacte amb la companyia aèria per conèixer la "alternativa de retorn que els ofereixen".





Tot i això, ha recordat que el Ministeri d'Afers Exteriors és el que està monitoritzant la situació d'aquests ciutadans per als quals es "s'articularà algun tipus de recurs" si cal, si constitueixen una "singular massa crítica". "Ens preocupem dels nostres nacionals", ha afirmat.