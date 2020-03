Alliberats tots els interns de CIE de Barcelona per la incapacitat de repatriar-els

La Policia Nacional ha alliberat aquest dijous a tots els interns de el Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Barcelona que seguien dins, davant la impossibilitat de repatriar-los per les restriccions a la mobilitat per la pandèmia de Covid-19.









Fonts policials han explicat a Europa Press que la normativa no permet que un intern passi més de 60 dies al CIE: passat aquest temps, si se'ls expulsa, queden en llibertat.





La policia ha estudiat "inividualment" la situació de cada un, i al CIE de València també ha alliberat interns.





Les mateixes fonts asseguren que en els centres estava "tot preparat" per si hi havia algun cas d'infecció --hi havia sales separades i material preparado--, però, confirmen que no hi havia cap cas de contagi.





Durant la crisi del coronavirus, molts països han tancat el seu espai aeri, el que impossibilita la devolució d'aquests interns als seus països d'origen.