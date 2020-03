El president Torra admet davant els alcaldes que a Catalunya "entrarem en estrès màxim la setmana que"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una "crida a no desplaçar-se durant el cap de setmana" després de reunir-per videoconferència, des de la Casa dels Canonges, amb representants del món municipal per analitzar l'evolució del coronavirus al país.









Tal com ha explicat el cap de l'Executiu, "entrarem en estrès màxim la propera setmana". Per aquest motiu, ha demanat no traslladar-se a les segones residències perquè "trencaríem l'equilibri dels hospitals comarcals".





Durant la trobada, el president de la Generalitat ha avançat que des del Govern "estem fent un pla de contingència" perquè "la situació és greu". El cap de l'Executiu ha recordat que "des de divendres passat vam demanar un confinament domiciliari total".





"No demano res especial per a Catalunya, Madrid hauria d'estar igual i també la Rioja", ha precisat recordant que "el confinament total és la recomanació dels experts". En aquest sentit, ha explicat que ha mantingut converses amb directors d'hospitals catalans i han conclòs que "el problema principal són els equipaments de protecció individual". "Estem en contacte amb el Ministeri de Sanitat perquè el resolgui", ha avançat que "aquest és el crit d'alarma dels hospitals".





Per la seva banda, la consellera de la Presidència i portaveu de el Govern ha subratllat també la "importància" del confinament a casa perquè "la setmana que ve podem entrar en col·lapse a el sistema sanitari, ja que ha d'atendre tot tipus de malalties".





El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha precisat que "l'emergència és nova i de prolongació en el temps més elevada que la d'una emergència normal" i per aquest motiu, "actuem de manera diferent amb comunicacions permanents amb tots els ajuntaments".





Finalment, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha recordat que "la gent ha de quedar-se a casa per tallar la cadena de transmissió de la pandèmia". "Que només treballin els que fan serveis essencials i els que posen a el servei de la gent dels aliments bàsics", ha afegit.





Els representants del món municipal han celebrat la reunió en línia la segona dels últims dies, i s'han posat a disposició de Govern per treballar de manera coordinada per a fer front a la propagació del coronavirus.





A més de la consellera Budó, el conseller Buch i la consellera Vergés, la trobada ha comptat amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín; el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn; el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó; el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni; el president de l'ACM, Lluís Soler; la presidenta de la FMC, Olga Arnau, i el president de Micropobles, Mario Urrea. També han participat el secretari d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran, Miguel Ángel Escobar, i els delegats territorials de Govern a Barcelona, Tarragona, Terres de l'Ebre, Catalunya Central, al Penedès, Girona, Lleida, i l'Alt Pirineu i Aran .