L'Ibex 35 es recupera amb l'ajuda del BCE: manté un ascens de el 4%

L'Ibex 35 mantenia els guanys a la mitja sessió i pujava un 4,03%, fins a 6.653,7 punts, en un escenari marcat per les mesures adoptades pels bancs centrals per injectar liquiditat per combatre la crisi generada pel coronavirus.









L'última ha estat la intervenció d'urgència del Banc Central Europeu (BCE) amb el llançament d'un programa d'emergència mitjançant l'adquisició d'actius públics i privats amb un abast de 750.000 milions d'euros.





Aquest programa, que estarà en vigor fins a finals de 2020, se suma a el paquet de compres netes d'actius de 120.000 milions d'euros anunciat per l'institut emissor just fa una setmana.

En aquest context, l'Ibex va recuperar ahir un 1,93% i aquest divendres manté una nova pujada de el 4%, un comportament positiu que comparteixen la resta de places europees.





Dins de l'Ibex, ressaltaven els ascensos d'Aena (+ 12,85%), Bankia (+ 8,89%), Bankinter (+ 6,11%), Meliá (+ 5,32%), CaixaBank (+4,90 %), Grífols (+ 4,72%), Indra (+ 4,17%), Telefónica (+ 3,72%) i Endesa (+ 2,99%).





Per contra, destacaven en 'vermell' Viscofan (-6,81%), Arcelor Mittal (-6,08%), Colonial (-5,35%), CIE Automotive (-5,07%) i Acciona (-3 , 59%).





Els inversors estaran pendents aquest divendres de les agències Moody 'si S & P Global Ratings, que tenen previst actualitzar la seva avaluació sobre la solvència del deute sobirà d'Espanya, en estat d'alarma des de dissabte passat, en un context marcat per l'impacte de l'epidèmia de coronavirus en l'economia i les mesures econòmiques anunciades per pal·liar el seu efecte, així com per la intervenció dels bancs centrals.





Per la seva banda, el preu del barril de qualitat Brent, de referència a Europa, ascendia als 29,90 dòlars, mentre que el West Texas Intermediate (WTI), referència per als Estats Units, cotitzava al voltant dels 27,17 dòlars.





Així mateix, la prima de risc espanyola pujava a 107 punts bàsics, amb l'interès exigit a el bo a deu anys en el 0,783%, mentre que la cotització de l'euro enfront de el dòlar descendia a 1.0735 'bitllets verds'.