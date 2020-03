'The Lancet Global Health' es fa ressò de l'assaig contra el coronavirus iniciat a Catalunya

La revista ‘The Lancet Global Health’ publica un comentari editorial del Dr. Oriol Mitjà i el Dr.

Bonaventura Clotet on presenten la seva estratègia per frenar l’avenç del nou coronavirus: fer

el test diagnòstic a totes les persones amb símptomes d’infecció respiratòria, encara que siguin

lleus, i tractar totes aquelles que donin positiu.





Els científics també advoquen per prescriure un fàrmac als contactes propers de les persones

afectades, com a mesura de prevenció.





L’assaig clínic es va iniciar dilluns passat per posar a prova l’estratègia i hi participaran unes

3.000 persones de Catalunya.





L’actual pandèmia de coronavirus està comportant mesures de contenció a nivell mundial que de moment no han aconseguit parar l’expansió del virus, que afecta ja 168 països i 209.839 persones i ha causat 8.778 morts. Per revertir aquesta situació, el doctor Bonaventura Clotet i el doctor Oriol Mitjà proposen en una carta publicada a la revista The Lancet Global Health fer el test diagnòstic a totes les persones que presentin símptomes respiratoris, encara que siguin lleus, tractar tots els que donin positiu i medicar de manera preventiva a tots els seus contactes propers.





Clotet és director de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa –impulsat per la Fundació ”la Caixa” i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya–, president de la Fundació Lluita contra la Sida (FLS) i cap del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Mitjà és cap de secció del mateix servei i metge i investigador de la FLS.





La revista es fa ressò així de l’assaig clínic que va ser presentat dilluns passat i que s’està realitzant a Catalunya per intentar aturar la propagació del virus. Hi participen inicialment unes 3.000 persones de la conca d’Òdena, el Maresme i el Vallès Oriental –195 persones detectades com a positives i uns 15 contactes de cada pacient–, i s’espera tenir els primers resultats a l’abril.





Hi participen el Departament de Salut, l’Institut Català de la Salut, la Fundació Lluita contra la Sida, l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i els laboratoris farmacèutics Rubió SA i Gebro Pharma SA.













Els investigadors destaquen que alguns models matemàtics mostren que confinar els afectats i traçar les cadenes de transmissió no serà suficient mentre el factor R0 (la mitjana de casos nous que genera cada cas positiu) sigui major que 1’5. S’estima que el R0 del coronavirus actualment és superior a 2’5. Només a Espanya hi ha 17.147 afectats pel virus, que ha causat 767 morts.





Mitjà i Clotet proposen que l’administració d’antivirals just després de l’aparició de símptomes respiratoris pot reduir la transmissió de la malaltia, en disminuir el volum de virus en les secrecions dels individus infectats.