El dol empitjora amb el confinament en no poder acomiadar-se d'un ésser estimat

La professora de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de UIC Barcelona Xusa Serra ha afirmat que "no poder acomiadar un ésser estimat pot complicar el dol", després de suspendre funerals pel coronavirus.













També s'ha referit a la possibilitat que morir durant una pandèmia, amb molts afectats, pot consolar les víctimes: "El dol és personal però ajuda sentir-se reconegut i acompanyat".





La també infermera a l'Hospital Universitari General de Catalunya ha destacat la importància que el professional sanitari tingui "especial cura en com es donen les notícies als pacients i familiars", perquè també pot complicar el dol.





Per a ella, tenir certesa de la mort i poder assistir al comiat és essencial per garantir un "saludable" temps de dol, que pot durar de dos a cinc anys segons el significativa que sigui el mort a la vida de cadascú.





Serra, experta en acompanyament en les malalties, dol i final de la vida, ha afegit que les noves tecnologies "poden ajudar a acomiadar-se i expressar sentiments" (després de ser testimoni de com una jove aïllada per Covid-19 s'acomiadava per Skype de el seu pare, que agonitzava en un altre hospital), encara que la tecnologia no substitueix la proximitat.