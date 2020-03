Bernat Solé, nou conseller d'Acció Exterior en substitució d'Alfred Bosch

El fins ara portaveu adjunt d'ERC al Parlament i alcalde d'Agramunt (Lleida), Bernat Solé, ha estat nomenat aquest divendres nou conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat en substitució de l'exconseller Alfred Bosch, que va dimitir per la gestió dels casos de presumpte assetjament sexual del seu excap de gabinet.





Ho ha anunciat en un tuit, el president de la Generalitat, Quim Torra, que ha explicat que aquest dissabte Solé prendrà possessió de manera telemàtica: "Aprofito per donar-li la benvinguda al Govern en un moment de màxima complexitat. Li agraeixo el compromís i la disponibilitat".





En un comunicat, el Govern ha informat que Solé prendrà possessió del seu càrrec telemàticament aquest dissabte en presència per videoconferència de Torra i la consellera de Presidència i portaveu de l'Executiu, Meritxell Budó, ja que ha assumit les funcions de secretari de Govern, Víctor Cullel, de baixa per paternitat.





Prèviament, en un comunicat, ERC ha explicat que ha proposat a Solé que doni un pas al front per assumir aquesta responsabilitat i ell ho ha acceptat, i ha expressat la seva "il·lusió, determinació i compromís amb el país i amb els valors republicans" en acceptar l'encàrrec, tot i que ha lamentat que haurà de deixar de ser alcalde d'Agramunt, càrrec que ostenta des de fa nou anys i pel qual està investigat per l'organització de l'1-O.





En un tuit, el nou conseller d'Acció Exterior ha agraït la confiança a ERC, a Torra i al seu poble natal: "Gràcies ERC per la confiança. Gràcies MHP Quim Torra per acceptar la proposta. Gràcies Agramunt per haver-me permès treballar al poble que tant estimo. Ara, en la complexitat de moment, compromís amb el país i amb els valors republicans".