Naturgy ofereix llum i gas gratis als hotels i les residències que cedeixin instal·lacions davant el coronavirus

Naturgy ofereix gratuïtament subministrament d'electricitat i gas a tots els hotels i residències que cedeixin les seves instal·lacions a la Sanitat Pública per ampliar la seva oferta de llits disponibles davant l'increment d'hospitalitzacions derivades del coronavirus, ha informat la companyia.









Ha tancat el primer acord amb un dels seus grans clients, el grup Hotusa, a què pertany la cadena Eurostar, per donar-li subministrament energètic gratuït a l'hotel de plaça de Castilla a Madrid.





El president de Naturgy, Francisco Reynés, ha destacat que d'aquesta manera la companyia ha volgut reaccionar ràpidament a l'última necessitat d'aquesta crisi: "Totes les grans empreses tenim una responsabilitat amb el país i hem de contribuir amb el nostre esforç i capacitat operativa", va afegir.





El subministrament energètic gratuït a totes les instal·lacions que donin suport a la Sanitat Pública se suma a altres mesures ja en marxa pel grup per fer front aquesta crisi, com la d'ajornar el cobrament de les factures a pimes, petits comerços i autònoms; la protecció a col·lectius vulnerables; el reforç de les instal·lacions crítiques per garantir el subministrament o activar el teletreball a tota la plantilla.





Naturgy està en contacte amb el Ministeri per a la Transició Ecològica, les autoritats competents i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per dur a terme plans de contingència específics en les instal·lacions crítiques i garantir el subministrament energètic dels ciutadans, hospitals, centres sanitaris i establiments de necessitats bàsiques.