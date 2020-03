Més de 350 detencions i 31.000 denúncies per actitud insolidària durant l'estat d'alarma

L'estat d'alarma activat diumenge passat per l'epidèmia de Covid-19 ha deixat un balanç en el conjunt d'Espanya de 350 detinguts i més de 31.100 propostes de denúncies per la "insolidaritat manifesta" d'alguns ciutadans, segons les dades recopilades fins al divendres a la tarda pel Ministeri de l'Interior, que coordina l'actuació de totes les policies de l'Estat, incloent autonòmiques i locals.













El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avançat en la roda de premsa des del Palau de la Moncloa que les detencions eren més de 315 i també hi havia més de 30.000 propostes de denúncies. La dada ha estat poc després actualitzada per un portaveu del departament ministerial.





En la compareixença al costat de el ministre de Justícia, Grande-Marlaska ha subratllat que ja ha passat el "termini raonable" de la pedagogia per explicar les restriccions de el reial decret de l'estat d'alarma i que tots els cossos policials tenen l'obligació de fer complir les restriccions per sortir de casa per anar a la feina, a centres mèdics, comprar o anar a la farmàcia, o tenir cura de persones dependents.





El titular d'Interior ha subratllat que sí hi ha hagut un compliment generalitzat per evitar el desplaçament en cotxes aquest divendres, començament de el cap de setmana, davant la prohibició d'anar a segones residències o gaudir d'uns dies de lleure. D'aquesta manera, ha baixat el trànsit en els accessos i sortides de les grans ciutats entre un 65 i un 70 per cent.