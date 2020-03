El Cercle d'Economia demana unitat i confiança: "No és temps per a retrets"

El Cercle d'Economia ha reclamat unitat en un moment en el qual considera necessària la millor coordinació institucional per afrontar la situació provocada pel brot de Covid-19, i ha manifestat el seu suport a les mesures econòmiques adoptades per l'Estat en el seu conjunt: "No és temps per a retrets ni per a partidismes".













En un comunicat, l'entitat ha fet una crida "a la confiança" i ha sostingut que tota Espanya, Catalunya i Barcelona porten massa anys de crisis, desavinences i episodis traumàtics, mentre que, ha afegit, els empresaris i els treballadors han mostrat una gran resiliència.





"Aquest país segueix disposant de molts actius per sortir d'aquesta situació, però fa falta fer-ho units, des de la discrepància democràtica, però units en l'essencial i donant suport decididament al nostre teixit productiu, als nostres empresaris i treballadors", ha subratllat.





Ha afirmat que evitar una depressió econòmica que sempre acaben pagant els més febles és tan essencial com l'emergència sanitària, però ha assenyalat que combatre el virus ha de ser ara l'única prioritat: "L'impacte sobre les persones i sobre l'economia dependrà directament de la rapidesa i eficàcia en el control de la pandèmia".





"Necessitem una Europa més forta i unida. Per a Europa, és ara o mai. Necessitem més Europa en tots els nivells", ha emfatitzat l'entitat, que considera que s'ha d'anar des de l'establiment dels mecanismes de gobernança política a nivell europeu que facilitin la gestió dels assumptes comuns fins a la cessió de part de la sobirania fiscal dels estats cap a la UE.





Creu que no es pot pensar en el replegament nacional, sinó el contrari: "Durant la dècada que hem començat necessitarem més obertura i coordinació, més Europa, més solidaritat i més democràcia".





Per a l'entitat, la sortida d'aquesta crisi no pot ser a costa de la democràcia liberal perquè, ha defensat, la complexitat de la globalització no es resol mitjançant "la simplificació autoritària ni el centralisme dirigista".