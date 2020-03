Xina registra el seu tercer dia consecutiu sense contagis locals de coronavirus

El Ministeri de Salut de la Xina ha confirmat aquest dissabte que, per tercer dia consecutiu, no s'ha registrat cap cas de contagi a nivell local per coronavirus a la Xina, tampoc a la ciutat de Wuhan, capital de la província de Hubei i epicentre de la pandèmia.









No obstant això, les autoritats han confirmat 41 casos importats. Així, fins al divendres, s'han registrat un total de 81.008 casos confirmats de coronavirus a la Xina continental i 3.255 persones han mort per la malaltia al país asiàtic.













Hubei ha registrat set morts més a causa del Covid-19 aquest divendres, sis d'elles en Wuhan pel que el número de morts ha ascendit a la província a 3.139.



Per part seva, les autoritats sanitàries de Hubei han informat que fins al divendres el total dels casos confirmats d'infecció en Wuhan i Hubei va romandre en 50.005 i 67.800, respectivament.



Un total de 590 pacients han estat donats d'alta dels hospitals el divendres després d'haver-se recuperat del nou coronavirus, segons el Ministeri de Salut xinès. En total, 71.740 pacients han estat donats d'alta després de recuperar-se, segons l'últim informe.



No obstant això, els contagis per Covid-19 han augmentat a Hong Kong, on s'han registrat 48 nous, la xifra més alta registrada en un sol dia fins al moment. Per això, els casos confirmats ascendeixen a 256, mentre que a Macau el nombre de contagis s'ha mantingut en 17.