Catalunya confirma 104 ancians que viuen en residències amb coronavirus

La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha informat aquest divendres que hi ha 104 persones que viuen en residències de gent gran que té diagnòstic de Covid-19: estan aïllades i estan sent tractades segons els protocols de la Conselleria de Salut.









En total hi ha 114 residències amb persones amb simptomatologia o amb diagnòstic de coronavirus, ha detallat la Conselleria de Treball en un comunicat, en què ha concretat que a Catalunya viuen en residències públiques i privades 64.093 persones.





La xifra d'usuaris contagiats que recull periòdicament la Conselleria serveix per analitzar els casos de risc i treballar preventivament per a la distribució de material de protecció i en accions per evitar l'extensió dels contagis, ha destacat.