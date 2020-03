El Govern central es decanta per allargar l'estat d'alarma però dubta quantes setmanes prorrogar-lo

El Govern espanyol s'inclina a dia d'avui per prorrogar l'estat d'alarma decretat per combatre la pandèmia de coronavirus, però prendrà una decisió definitiva al respecte la setmana que ve, quan disposi de les dades que li permetin valorar l'impacte del confinament a què s'ha sotmès des de diumenge passat a la població espanyola, informen a Europa Press fonts de l'Executiu.









Només una millora molt dràstica en el nombre d'afectats, el que es considera improbable, podria portar a l'Executiu a canviar d'opinió, assenyalen les fonts consultades, que en l'actualitat veuen pràcticament inevitable la sol·licitud de la pròrroga a al Congrés dels Diputats. Aquesta petició a la cambra baixa perquè ampliï l'estat d'alarma ha de ser per un període de temps concret, sense perjudici que el Govern espanyol pugui tornar a sol·licitar noves pròrrogues en el futur si ho considera necessari.





L'Executiu no té decidit encara per quant de temps sol·licitarà la nova pròrroga, si seria per altres 15 dies, o per un període més llarg o més curt. Tot dependrà, incideixen les fonts consultades, de l'efecte que mostrin les mesures imposades fins ara. Si comencen a reflectir l'impacte buscat, la pròrroga podria limitar-se a una setmana més o es podria obrir una mica la mà al nivell de les restriccions vigents fins al moment.





Dins el Govern central veuen difícil endurir encara més l'estat d'alarma. Consideren que hi ha poc marge per a això, més enllà de passar a prohibir els desplaçaments per acudir a al lloc de treball, el que es permet en l'actualitat.





En el segon dia de vigència de l'estat d'alarma, el ministre de Transports, José Luis Ábalos, un dels membres de l'Executiu que formen part del quadre de comandament de gestió d'aquesta situació, ja va deixar anar que seria molt probable haver de prorrogar l'estat d'alarma perquè 15 dies eren pocs per guanyar el combat a la malaltia. No obstant això, després de les seves paraules, la resta de membres de Govern, inclòs el president, Pedro Sánchez, s'han cuidat molt de no donar per fet la pròrroga.





APROFITAR EL PLE DEL DIA 25





Si es confirma aquesta necessitat, el més lògic seria que el Govern aprofités el Ple que hi ha convocat al Congrés dels Diputats el dia 25 per aconseguir la preceptiva autorització per prorrogar l'estat d'alarma. De fet, en l'ordre del dia provisional d'això Ple acordat per la Junta de Portaveus ja s'ha previst l'eventualitat d'afegir un nou punt amb el debat i votació de l'ampliació de l'estat d'alarma, si així ho sol·licita el Govern espanyol, que abans ha de aprovar-lo en Consell de Ministres.





La declaració de l'estat d'alarma no necessita ratificació de Congrés, però la seva pròrroga si, i en aquest tràmit els grups parlamentaris poden fer propostes per limitar o ampliar el seu abast. Pel Ple del dia 25 està prevista la convalidació dels últims decrets lleis aprovats pel Govern central, que necessiten l'aval de la Cambra Baixa per seguir vigents.